Así fue la pelea en vivo de Adame y Trejo en donde se dieron con todo

Tal parece que el 2020 trajo muchas desgracias y es no solo ha sido la pandemia del covid-19, los fuertes sismos y las polémicas Teorías de Conspiración de Paty Navidad que acapararon las miradas de todos, ahora se sumó la pelea del siglo entre el famoso Alfredo Adame y Carlos Trejos que al parecer se llenara a cabo el próximo sábado en la casa de Cañitas.

De acuerdo a Grupo Fórmula, durante el programa "SNSerio" de la cadena Multimedios retomaron el pleito entre Carlos Trejo y Alfredo Adame quienes el año pasado estuvieron a punto de agarrarse a golpes en varias ocasiones.

El día de ayer Carlos Trejo volvió a retar a golpes a Alfredo Adame y lo citó este sábado 26 de julio, en el parque Cañitas, ubicado en la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a las 17:00 horas.

Carlos Trejo dijo que no han podido "agarrarse" a golpes porque Alfredo puso dos órdenes de restricción en contra de El Cazafantasmas, por lo que no se le puede acercar.

¡Y hasta filtró el celular de Alfredo Adame!

Aquí están las órdenes de restricción que me puso (Adame), no puedo tocarlo. El día 2 de agosto, la pelea estaba, yo me presenté y ¿por qué no llegó, por pocos ovarios, se estaba arreglando, o qué?".

Incluso, Carlos mencionó la mala relación que Alfredo Adame tiene con sus hijos:

Te voy a decir una cosa maricón, mugroso, ni tus hijos te quieren, trataste de matar a tu propia familia, eres un psicópata. ¿Tiro conmigo? En Multimedios, en Cañitas, a las 5pm este sábado, en las canchas. Misógino".

A lo que Alfredo respondió.

"Yo me subo. Yo me sumo. Eres un apestoso".

"Pero Carlos Trejo tenía mucho que decir aún:

"Eres un tipo mentiroso, un cobarde, tus hijos te vomitan, eso debería darte vergüenza, eres una porquería social, pero vamos a aventarnos un tiro tu y yo. A las 5 de la tarde, parque Cañitas, ahí te espero cabr*n y tráete tu pistola, no te preocupes por mí, te voy a quitar lo hocicón, es más hombre tu hijo Sebastián que tú".

(Azucena Uribe)