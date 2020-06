Así fue la pelea que protagonizaron Andrea Legarreta y Shanyk en "Hoy"

Andrea Legarreta y Shanyk Berman protagonizaron una pelea en pleno programa "Hoy", el momento que estuvo lleno de tensión e incomodidad, fue provocado por un comentario de la periodista de espectáculos sobre la separación de Edna Monroy y Juan José Covarrubias; hecho que ocurrió hace casi un año.

Todo inició cuando en el programa se presentó la nota sobre la separación entre Edna Monroy y Juan José Covarrubias. Tema que sigue vigente después de un año que se dio la separación. Durante la nota, Edna comentó que su divorcio no se debió a que ella era infértil y pidió que se dejara de hablar del tema pues tanto ella como su ex pareja están en otro momento de su vida.

Cuando acabó la nota, Shanik decidió hablar sobre el tema. Casi desde el inicio, el comentario machista de inmediato generó incomodidad entre Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Yo creo que hay una forma de no divorciarte, hay un método. La mujer tiene que ser generosa con su cuerpo con el hombre; porque el hombre que no tiene a una mujer generosa que se da en su cuerpo, se busca a otra. Un hombre no puede estar así en ayunas. Y si tiene hambre y tú no le entras se va y se busca a cualquiera, expresó Berman.

¿Es una bromaaaaa? ¿Qué onda con lo que dijo? :( pic.twitter.com/K4FIMzB46x — Libros y tragos (@senioratequila) June 25, 2020

Los rostros molestos de Legarreta, Montijo, Paul Stanley e incluso de Omar Fierro se hicieron presentes ante la declaración.

Pero fue Legarreta quien puso un alto a lo declarado por Shanik:"Si tú no quieres entrarle aunque sea tu marido, no le entras. No sé, somos de generaciones distintas... te quiero", cerró de manera tajante Andrea.

ASÍ REACCIONARON EN REDES SOCIALES AL COMENTARIO DE SHANIK BERMAN:

Acabo de ver como @AndreaLegarreta le dio una amable y apropiada patada en el qlo a @shanikberman por machista y retrograda and I'm living for it. — ?????????????????? (@savelimit) June 25, 2020

@programa_hoy @AndreaLegarreta @GalileaMontijo me fascinó su respuesta ante el comentario de @shanikberman ustedes muy bien. — Sylvialindas@ntoy (@sylvialindas) June 25, 2020

(Imelda Téllez)