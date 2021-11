Así fue la reunión entre Carmen Salinas, Carlos Salinas de Gortari y Luis Miguel

Anoche pude platicar con la nieta de Carmelita y me dio una información que no teníamos hasta el momento. A Carmen Salinas no le dio un derrame cerebral como teníamos entendido, lo que sufrió fue una hemorragia cerebral que es lo que complica un poco más el panorama debido a que clínicamente el derrame es un poco más controlable que la hemorragia. El ejemplo que me ponía su nieta era que, por ejemplo, cuando se te cae el teléfono al agua, lo levantas y aunque lo logras prender, ya no va a funcionar.