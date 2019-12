Así fue la subasta de arte en homenaje a Edith González en vísperas de su cumpleaños

En el mes de Junio la actriz Edith González falleció sorprendiendo a la industria de la televisión mexicana en shock y generando un dolor inmenso en sus familiares.

Recordemos que el próximo 10 de diciembre Edith González hubiera celebrado sus espléndidos 55 años y aunque falleció hace casi seis meses recibió un merecido homenaje.

¡ESA NO ES SU VOZ! FILTRAN AUDIO DE LA VOZ DE DANNA PAOLA SIN AUTOTUNE

Aunque no esté presente, muchos lo celebrarán por todo lo alto como homenaje a la actriz la galería de arte de Oscar Román, en México subastó nada menos que 150 piezas en beneficio para la Fundación Niños en Alegría A.C. con el fin de mejorar su educación.

Cabe señalar que su viudo Lorenzo Lazo agradeció a la presidenta de la organización que realizó el homenaje a Edith González, Alejandra Alemán.

"Lo que más le importaba a Edith en términos de infancia era el respeto a la niñez, al no abuso, a la no trata. Eso podía sacar en ella un volcán de furia muy fuerte cuando veía injusticias. Era muy sensible para el arte, esa cualidad se la transmitió a su hija y a todos los que amaba", expresó Lorenzo Lazo.

También debemos resaltar que Edith González será homenajeada con una placa en una de las 23 escuelas que se han construido para estos niños que se merecen todo. Como defensora a ultranza de la infancia se lo ha ganado a pulso, según indicó Alejandra.

"SE TE JUNTÓ EL GANADO BELINDA": USUARIOS AL VER LA FOTO DE BABO DE "CÁRTEL DE SANTA" CON LUPILLO RIVERA

"Ella siempre estuvo dispuesta a apoyar y convivir con los niños. El cariño que ponía es algo que vamos a extrañar mucho, pero siempre va a vivir en nuestros corazones", añadió.

Un cariño al que nos sumamos. Su talante como profesional, madre y mujer vuelve a quedar resaltado. Gracias por tanto querida Edith.

Con información de People.

auc