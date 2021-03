Así ha sido el empoderamiento femenino en la música

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo, hacemos un listado de las cantantes que han levantado la voz contra la violencia de género.

Con emblemáticas canciones que han roto barreras y estereotipos, con sus letras y rimas que hablan de la igualdad entre sexos, empoderamiento, equidad en oportunidades, rol de la mujer actual, reivindicación feminista, libertad sexual, entre muchos otros.

CANTANTES QUE INSPIRAN CON EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LA MÚSICA

PATTI SMITH

La cantante, escritora y activista norteamericana Patti Smith, es ícono del movimiento feminista desde los años setenta.

El rock la aclamó cuando publicó el álbum "Horses" (1975), en el que destaca la canción "Land", durante nueve minutos, la cantante rechazó adaptarse a la visión universal que se tenía en aquellos años de la feminidad, su oposición a convenciones en la forma de vestir, de ataviarse y comportarse.

ANA TIJOUX

En la canción "Antipatriarca", la cantante chilena Ana Tijoux, denunció la violencia machista y reivindicó la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones.

No sumisa ni obediente, mujer fuerte insurgente, independiente y valiente, romper las cadenas de lo indiferente.

ARETHA FRANKLIN

La canción "Respect", de Aretha Franklin es considerado todo un himno del movimiento feminista. Originalmente, la canción tenía una implicación muy diferente e infinitamente más tradicional. Fue interpretada por Otis Redding, "Respect" era el lamento de un hombre que vuelve a casa de trabajar y considera que su esposa no le brinda las atenciones que merece.

"La reina del soul", en cambio, le dio toda una vuelta 180 grados al mensaje con su interpretación y algunas variaciones en la letra: en su versión, es la mujer quien exige al marido que la trate como es debido, deletreándole la palabra "respeto": "R-E-S-P-E-C-T, Find out what it means to me".

BEBE

Dos canciones de la cantante española "Bebe" se volvieron emblemáticas para el movimiento. "Ella", es un canto optimista y al amor propio.

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas conquistar el cielo, sin mirar lo alto que queda del suelo.

Mientras que la interpretación de "Malo", fue un grito de denuncia contra la violencia machista.

BIKINI KILL

"Rebel Girl", del grupo estadounidense Bikini Kill, es una de las canciones más icónicas del punk y del movimiento feminista underground de las Riot Grrrl, desarrollado en Estados Unidos en la década de los 90.

El tema está considerado una oda a la sororidad, al amor lésbico, y todo un himno feminista.

PUSSY RIOT

Pussy Riot, desde su trinchera las activistas y cantantes rusas, continúan su lucha por los derechos humanos de las mujeres, la comunidad LGBT+, los presos políticos y los migrantes.

Las letras irreverentes de sus canciones retan al sistema político, evidencian el racismo y el machismo, llaman al derrocamiento del patriarcado y a la liberación sexual.

LAS TESIS

La canción y performance "Un violador en tu camino", es del colectivo "Las Tesis" originarias de Chile, se convirtió en un verdadero himno feminista, ha sido entonado por millones de mujeres de todo el mundo.

Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni cómo vestía, el violador eres tú.

La cantante chilena es un ejemplo de feminismo y lucha por las mujeres con sus mensajes plasmados en sus canciones y redes sociales.

Durante algunas de sus presentaciones Mon Laferte a enviado contundentes mensajes sobre el machismo que todavía existe en el mundo y en la industria musical.

LA MALA RODRÍGUEZ

La cantante española de hip hop, Mala Rodríguez, ha utilizado su estilo único para hablar por las mujeres, las desigualdades de género y la violencia de las que aún son objeto, expuestas por sus diferencias de etnia o raza.

ALASKA

La fuerte personalidad de la cantante "Alaska", siempre le ha llevado a ser un ejemplo de ruptura de estereotipos, de rebeldía y de ser fiel a una misma.

Sus canciones se han convertido en verdaderos himnos generacionales contra la represión y romper con lo establecido.

MERCEDES SOSA

Mercedes Sosa fue una de las mujeres y cantantes que fueron feministas sin saberlo.

La interprete argentina, recibió premios como el de la UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer) por su fuerte reivindicación de los derechos de la mujer o el Premio Sarmiento por su labor en defensa de los Derechos Humanos entre muchos otros.

MARE ADVERTENCIA LIRIKA

Es una cantante mexicana del género rap, activista social y feminista. Mare es originaria del estado de Oaxaca.

A través de su música se manifiesta por los derechos indígenas, la situación social y política de México y sobre las opresiones que viven las mujeres.

RENEE GOUST

Renee es cantante y feminista interseccional, originaria del estado de Sonora. En sus letras toca temas sobre la violencia hacia las mujeres. También sus canciones apelan a la visibilidad lésbica.

Renee Goust, es aboga por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

VIVIR QUINTANA

Vivir Quintana, es originaria de Coahuila, con su icónico himno "Canción sin miedo", se ha vuelto una de las máximas referentes del 8M.

Por todas las compas marchando en Reforma, Por todas las morras peleando en Sonora, Por las comandantas luchando por Chiapas, Por todas las madres buscando en Tijuana.

"CHONA" HERNÁNDEZ

La rapera originaria de Colima, "Chona" Hernández, es otras de las máximas exponentes.

Con la canción "Magia negra" habla sobre el feminismo y la problemática que viven las mujeres en México, cuya expresión más grave son los feminicidios. La cantante de rap decidió utilizar este género para transmitir un mensaje sobre la vida cotidiana.

Beyoncé, Gloria Gaynor, Gata Cattana o Ariana Grande, también destacan y nos recuerda que, las mujeres somos capaces de superar cualquier adversidad, que la música une y que aún queda un largo camino por recorrer.

Beyoncé : " Run the World " (Girls)

: " " (Girls) Gloria Gaynor : " I will survive "

: " " No Doubt: "Just a girl"

Ariana Grand: " God is a woman "

" Alicia Keys: "A Woman´s Worth o Superwoman"

Javiera Mena : " Espada " y " Que me tome la noche "

: " " y " " Marina and the Diamonds : " Can´t Pin Me Down Savages "

: " " Gata Cattana: "Lisístrata"

(Ann Ventura)