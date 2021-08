Así logró escapar Alessandra Rosaldo del huracán Nora en Puerto Vallarta, la esposa de Eugenio Derbez documentó los estragos que dejó el ciclón tropical a su paso por la playa donde estaba alojada con Mariana Rosaldo y otros invitados de su retiro fitness.

Este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Nora impactó en las costas del oeste de México, zona geográfica donde la cantante se encontraba llevando a cabo su retiro "Volver a-mar-te the experience" como parte de su programa de activación física Método M.

Debido a la magnitud que alcanzó el ciclón tropical, Alessandra Rosaldo y sus invitados decidieron cambiar de planes y retirarse del hotel ubicado en Puerto Vallarta. Una vez que se redujo el intenso oleaje, los presentes subieron a una lancha para poder llegar a otro punto del lugar y así emprender camino rumbo al aeropuerto.

"Ya preparándonos para salir. Obviamente tuvimos que cambiar de planes, que hacer ajustes, que adecuarnos pero ya, por fin, vamos a poder salir", dijo la vocalista de Sentidos Opuestos desde sus historias en Instagram.

Alessandra y Mariana Rosaldo dirigieron a los asistentes rumbo al medio de transporte que los llevarían a un pequeño puerto para seguir con su viaje de regreso. Todos cubiertos por impermeables amarillos, salvavidas, con inevitables gestos de preocupación y nerviosismo, partieron en dos lanchas.

Antes de subir, alguno de los invitados grabó a la también actriz posando muy triste con su salvavidas. Entre burlas y comentarios sarcásticos, Alessandra dejó entre ver su decepción por tener que interrumpir su retiro debido a las malas condiciones del clima.

"Todo el glamour, la vida de Hollywood", comentó quien grabó la historia. "No estoy nada incómoda. Ni me estoy muriendo con calor. Tip, no viajen... con sombrero", mencionó la actriz.

Durante el viaje, la mamá de Aitana Derbez explicó que sentía miedo de partir sobre el agua debido a que el numeroso grupo tenía que atravesar por el río y después adentrarse al mar, donde la situación resultaba peligrosa porque aún se sentían estragos del huracán.

"¡Llegamos a tierra firme!", festejó la intérprete de Amor de papel mientras se disponía a bajar de la lancha. Tan pronto como se pudo, el grupo abordo una camioneta que los llevó al aeropuerto. Una vez dentro del vehículo, Alessandra enseñó a sus seguidores que una parte de la carretera por donde iban a pasar se había desgajado debido a las intensas lluvias.

Tras un rato de ausencia en redes sociales, las hermanas Rosaldo reaparecieron para informar que ya habían logrado llegar al aeropuerto de Puerto Vallarta y se encontraban muy bien. Con un sentimiento de alivio, Mariana Rosaldo, quien trabaja como coach de Método M, aseguró que el viaje tuvo que a pesar de todo el viaje le resultó grato.

"Una gran experiencia, literal, pero nuestra comunidad se portó increíble, la libramos y ya estamos por regresar a casita después de cinco días de muchísimo amor y un chingo de experiencias", mencionó.

Fue el pasado 28 de agosto cuando Rosaldo dio a conocer en sus redes sociales que el huracán Nora se acercaba a la playa donde estaba alojada junto a su grupo de retiro. Explicó que su hermana seguiría con el programa pero en lugar de hacer los ejercicios al aire libre lo harían en un salón del hotel.

A pesar de que las actividades no pararon, las hermanas decidieron interrumpir Volver a-mar-te the experience para resguardar la integridad de sus invitados.

Método M es un programa de rutinas de ejercicio que la actriz promovió junto a su hermana menor para ayudar a que las personas activen su cuerpo y se sientan mejor. Según Alessandra, los ejercicios le ayudaron a recuperar su espectacular figura después de su parto.

