Así nació el romance entre Mónica Garza y Héctor de Mauleón

Así nació el presunto romance entre Mónica Garza y Héctor de Mauleón. Un amigo de la conductora del noticiario "Es de mañana" y del periodista, quien también trabaja en ADN 40, reveló cómo surgió el amor entre ambos.

La fuente reveló a la revista TVNotas que Garza y Mauleón llevan tres meses saliendo en plan romántico, primero, el columnista del Universal fue el paño de lágrimas de la conductora tras su divorcio del artista plástico Sergio Nates; sin embargo, las cosas se fueron dando y finalmente Héctor terminó por conquistarla.

Héctor no paraba de coquetearle y de ir a verla a los foros de TV Azteca, hasta que ella cayó rendida.

Mónica no estaba lista para una relación debido al duelo por su divorcio, pero los detalles de Héctor la hicieron cambiar de opinión: "Él es muy caballeroso y romántico, no paraba de coquetearle y de irla a ver a los foros donde ella grababa en TV Azteca; de repente ella comenzó a verlo con otros ojos y cayó rendida. No cabe duda, el que persevera, alcanza", relató el supuesto amigo de los periodistas.

Si supieran hace cuánto, dónde y cómo nos conocimos @hdemauleon y yo...No lo podrían creer!! #Comosihubierasidoayer pic.twitter.com/NfTdrPygWA — Monica Garza (@monicagarzag) June 24, 2019

La fuente asegura que la pareja no ha hecho pública su relación por motivos de seguridad.

No han dicho que son novios porque son muy reservados; además a él lo han amenazado por escribir sobre narcotráfico, entonces no la quiere exponer, comentó.

El presunto amigo de la pareja dijo que aunque no han hecho pública su relación, los mensajes que Mónica Garza y Héctor de Mauleón intercambian en redes sociales han dejado todo en claro para sus seguidores y amigos.

Por otro lado, resaltó que ambos están muy contentos y entienden los tiempos de cada uno por ser colegas. Además la familia de Mónica respeta su desición porque la ven feliz.

"La @CDHDF condena el atentado del que pudo ser víctima el periodista Héctor de Mauleón".

Así lo señaló la Comisión que refrendó su acompañamiento a periodistas. https://t.co/RFqb65mwXD — Monica Garza (@monicagarzag) May 7, 2019

¿CÓMO SE CONOCIERON MÓNICA GARZA Y HÉCTOR DE MAULEÓN?

Contrario a lo que muchos imaginarían, Mónica y Héctor se conocen desde hace 30 años, cuando eran compañeros en la universidad.

"Tienen una historia muy curiosa, porque fueron compañeros hace 30 años, cuando ambos estudiaron en el Claustro de Sor Juana en la CDMX; sin embargo, se llevaban horrible", la fuente dijo que en aquel entonces Héctor era el "nerd" de la escuela y un poco soberbio, eso le caía muy mal a Mónica, incluso evitaban hablarse, pero con el paso de los años comenzaron a coincidir en los trabajos y coberturas periodísticas, enonces llegó el punto en el que se hicieron amigos, sin saber que tiempo después entablarían una relación amorosa.

¡La hemos vuelto a hallar!

¿Qué? La Eternidad.

Es la mar mezclada

con el sol.



Arthur Rimbaud. pic.twitter.com/huUMx8Nrny — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) March 23, 2021





(Imelda Téllez)