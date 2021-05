Así reaccionó Alex Rodríguez al reencuentro de Jennifer López y Ben Affleck

Así reaccionó Alex Rodríguez a la filtración de las imágenes que muestran a Jennifer López y Ben Affleck presuntamente viajando a Montana, donde se supone habrían estado juntos durante una semana.

Medios estadounidenses revelaron que López y Affleck, quienes tuvieron una relación de dos años en el pasado y estuvieron a punto de casarse, aparentemente se reencontraron después de que la cantante terminara su relación con el ex beisbolista Alex Rodríguez.

El reencuentro no habría sido sólo una simple cita, según los informes, sino que Jennifer y Ben viajaron al Yellowstone Club, en Montana, y disfrutaron del paisaje solitario una semana, situación que sorprendió, no sólo a los fans y medios de comunicación, sino también al ex prometido de la actriz.

De acuerdo E! News, una fuente cercana le afirmó que Rodríguez estaba muy sorprendido por la noticia, a pesar de que los involucrados no han confirmado ni desmentido una posible relación entre ellos, luego de 17 años de haber terminado.

NO PERDÍA LAS ESPERANZAS

Otros medios aseguraron que el asombro de Alex Rodríguez se debe a que él tenía esperanzas de reconciliarse con la intérprete de "In The Floor", ya que tenían cuatro años de relación y dos de ellos, comprometidos.

Pero otras fuentes destacaron que Jennifer López jamás ha pensado en reconciliarse con su ex prometido, así él diga lo contrario.

Alex Rodríguez y Jennifer López se separaron en abril pasado luego de rumores de separación por una presunta infidelidad por parte de Rodríguez con una modelo.

Semanas antes del distanciamiento definitivo, tanto Jennifer Lopez como Alex Rodríguez negaban que se estaban separando, pero sí aceptaron que "estaban arreglando algunas cosas"; incluso, se les vio juntos y "contentos" en la mansión que la producción de "Shotgun Wedding", película que filmó la actriz en República Dominicana, le habría rentado.

(Imelda Téllez)