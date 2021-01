Así reaccionó Amandititita tras la detención de su hermano por robo

En las últimas horas ha trascendido que el hermano menor de la cantante mexicana Amandititita, fue arrestado por elementos policíacos de la Ciudad de México, supuestamente por cometer un robo en contra de un transeúnte.

Mediante redes sociales el reportero Carlos Jiménez informó que Francisco S. E., de 33 años, fue aprendido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la tarde de ayer en la colonia Roma tras presuntamente cometer el crimen.

Según los primeros reportes, Francisco y otro sujeto, el cual se desconoce su identidad, fueron acusados de robarle mil pesos a un hombre en la vía púbica, por lo que fue presentado ante Fiscalía de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se determinará su situación legal.

LA REACCIÓN AMANDITITITA

A través de su cuenta de Twitter, la intérprete de "Metrosexual" confirmó que el joven aprendido es su consanguíneo, pero también dijo que no tiene una relación cercana con él, pero aun así lo ama y apoya.

"Gracias a todos por el apoyo, Luis es mi medio hermano y no somos cercanos, no lo he visto hace muchos años, pero lo amo [...]", aclaró Amandititita a escasas horas de que en redes sociales se difundiera lo sucedido.

Pues cabe recordar que el 1 de diciembre de 2012, Francisco fue detenido por haber participado en una serie de manifestaciones que se tornaron violentas sobre la calle Filomeno Mata, Avenida Juárez y Bellas Artes.

"Sé que mi hermano no es una persona violenta", dijo la artista en ese entonces

(Azucena Uribe)