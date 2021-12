Así reaccionó Jaime Camil a la muerte de Vicente Fernández

?Por mi parte, seguiré haciendo muy mayor esfuerzo para respetar su imborrable memoria y que no se tenga duda que en cada escena y en cada canción (especialmente portando un traje de charro) pienso en la familia Fernández y se me llena el corazón de una profunda admiración y orgullo. Créanme, decir la frase: 'Me llamo Vicente Fernández', ¡es un honor! Mi cariño, fortaleza y sabiduría a toda la familia Fernández en estos momentos, los abrazo muy apretado desde la distancia.