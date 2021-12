Así reaccionó Jennifer Lopez a las declaraciones de Ben Affleck contra Garner

Jennifer Lopez estaría molesta por las declaraciones de Ben Affleck en contra de su ex (FOTO TOADA DE IG @ )

Unas de las parejas sensación del momento es la del actor Ben Affleck y Jennifer López, quienes después de una pausa de varios años a su relación volvieron a reencontrarse y ahora se ven más felices que nunca, pero esta felicidad se ha visto empañada por los recientes comentarios de quien le diera vida a “Batman”.

Cabe señalar que Ben Affleck recientemente durante una entrevista habló sobre su antiguo matrimonio con Jennifer Garner, a quien culpó de su tendencia a beber alcohol para no saber mucho más sobre la vida.

En entrevista con el presentador Howard Stern recuperada por CNN, Affleck habló sobre su relación con Garner, la cual no quería terminar con motivo de la crianza de sus tres hijos; pero para lograrlo, según sus palabras, tuvo que recurrir al alcohol, con el que desarrolló un problema.

"(Jennifer Garner) Es parte de la razón por la que comencé a beber", dijo Affleck. "Porque estaba atrapado", agregó. "Tuvimos un matrimonio que no funcionó, esto pasa, con alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casado", refirió el actor. "Al final, lo intentamos. Lo intentamos, lo intentamos porque teníamos hijos", remarcó.

Sin embargo, eso no fue razón suficiente para que su relación, y de acuerdo con él, así comenzaron sus problemas con el alcohol. Él mismo ha hablado sobre dicha situación e incluso en 2018 la misma Jennifer Garner, lo llevó a un centro médico en Malibú en donde fue internado por 40 días. "Yo estaba como 'No puedo irme' por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿Qué hago?'", afirmó Affleck.

"Lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución", sostuvo.

Tras las fuertes confesiones de Ben Affleck generaron polémica en redes sociales y opiniones múltiples sobre el tema, principalmente criticando el “charle la culpa” de su alcoholismo a su ex esposa.

AL PARECER, A JENNIFER LOPEZ TAMPOCO LE CAYÓ NADA BIEN LOS DICHOS DE SU NOVIO.

Una fuente de Page Six aseguró que JLo quedó muy molesta y no quiere quedar envuelta en este escándalo. “Ella está enojada”, dijo el informante al citado medio. “Siente que está siendo arrastrada porque está saliendo con él”.

JLo está trabajando para tener una familia ensamblada con sus hijos y los de Affleck por lo que siente que todo esto es perjudicial para el proyecto personal con el actor, con quien volvió a retomar la relación tras casi dos décadas separados.

“Está tratando de conocerla a ella (Jennifer Garner) y a los hijos de Ben”, dijo el informante. “Es imprudente y arrogante de su parte”, agregó sobre los comentarios de Affleck contra su ex esposa.

(Azucena Uribe)