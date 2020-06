Así reaccionó "La Bebeshita" tras humillación de Pati Chapoy y Bisogno

Uno de los programas más polémicos de la tv sin duda es "Enamorándonos" y de ahí todo conocimos a "La Bebeshita" quien rápidamente se ganó el agrado de la gente pero últimamente ha sido muy criticada en redes sociales y al parecer en "Ventaneando" hicieron comentarios hirientes sobre su apariencia.

De acuerdo a Grupo Fórmula, "La Bebeshita" comenzó como "amorosa" en el programa "Enamorándonos" y meses más tardes ya era "experta".

En el programa de "Ventaneando", Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez comentaron sobre la participación de "La Bebeshita" en la televisora del Ajusco; la cual consideraron innecesaria.

"Parece Pistachón Zig-Zag; es que no puede existir una persona como ´La Bebeshita´ en la tele", dijo Daniel Bisogno.

Por su parte, Manjarrez reveló que "es una diva", ya que la ha visto por los foros con una actitud hostil y sintiéndose "Britney Spears".

La reacción de Daniela Alexis a las críticas de "Ventaneando"

Hace unos días Penélope Menchaca tomo el lugar de Carmen Muñoz como la nueva titular del programa y fue ella quien habló con "La Bebeshita" y le pidió que no hiciera caso de los comentarios pues a eso se dedican en el programa de espectáculos durante su participación en "Enamorándonos".

Daniela Alexis, mejor conocida como "La Bebeshita" dijo sentirse herida y lastimada, pues admira mucho a los periodistas que la ofendieron y le hicieron comentarios sobre su apariencia.

Sin embargo, ahí no terminó la polémica; pues ellos volvieron a hablar de la integrante de "Enamorándonos", Bisogno recalcó que la chica no tiene nada qué hacer en el programa. Mientras que Pati Chapoy le dijo "buchona".

A lo que ella reaccionó y habló sobre sus logros y carrera en la televisión.

"Yo llevo bien poquito en la televisión, llevo dos añitos en Enamorándonos, llevo bien poquito y tengo más seguidores que tú en 20 años... ¡No lo sé!", se defendió la chica.

También reveló que siempre ha sido una chica muy trabajadora y se ha esforzado por tener sus propios logros en la televisión.

"Yo he trabajado de todo, he sido mil cosas que la gente no sabe. Fui mesera, recepcionista, he tratado de luchar en toda mi vida. Todos empezaron así", comentó Daniela Alexis entre lágrimas.

"La Bebeshita" contó que fue a muchos castings y fue a muchas entrevistas para lograr seguir trabajando; incluso fue animadora en los foros de Tv Azteca o incluso de niñera en las producciones.

