Así reaccionó Lucero al coqueteo entre Itatí Cantoral y Mijares en el reality show "El Retador". Berth Oh le hace justicia a su puesto de informante dentro del programa, a menudo comparte con la audiencia pequeños secretos tanto de la conductora, Consuelo Duval, así como del grupo de jueces conformado por Lucero, Itatí Cantoral y Mijares.

El pasado domingo, durante la cuarta transmisión del reality de Televisa; "El Informante" sacó los trapitos al sol y compartió un video en el que Itatí reveló sentirse atraída por Mijares; situación que le generó cierta incomodidad a Lucero al hablar de su ex esposo.

Justo antes de que el video saliera al aire, "La Novia de América" se levantó y comentó, "yo hasta me levanté porque sí estoy muy traumada con eso". Sin embargo, la reacción de la cantante no fue motivo para detener la transmisión del video en el que Cantoral afirmó lo antes hablado. "A qué mujer no le va a gustar Manuel Mijares, a todas, incluyéndome a mí [...] Manuel Mijares me parece un hombre ideal, fantástico, guaperrímo", dijo la actriz que le dio vida al icónico personaje de Soraya Montenegro.

Mientras todos se asombraron con la confesión de Cantoral, por su parte Lucero no paraba de sonreír. "Yo la verdad, con ese soldado del amor, yo sí me andaba yendo al baño de mujeres, cómo no. Si yo fuera Lucero, lo seguiría iluminando hasta el final (...) Si la verdad, mi comadre Lucero es un poco compartida, yo sí le ponía unos besos a Manuel Mijares", expresó Itatí.

Al terminar el video, Mijares se levantó y le dio un beso y un abrazo a la actriz; quien demostró sentirse apenada por la confesión que acababa de salir al aire.

Sin embargo, Lucero aseguró que no tiene problema con los sentimientos de Itatí porque ya no es su esposa. Para la sorpresa de todos, Consuelo Duval fue sincera y también reveló sentirse atraída por el papá de Lucerito y Manuel.

El problema es que entre amigas no nos andamos pedaleando la bicicleta. Yo lo digo por mí Lucero, Itatí sabe que yo muero por Manuel Mijares desde hace años y se está creando un conflicto, concluyó Duval.

Lucero y Mirajes se han convertido en todo un ejemplo debido a la grandiosa amistad que han cosechado tras su divorcio. Hace varios meses los cantantes compartieron escenario durante el concierto "Siempre Amigos", en donde se dejaron ver junto a sus hijos, como una sólida familia.

Ahora, en el nuevo reality show de Las Estrellas, los ex esposos han dejado ver la excelente relación que tienen. La misma Itatí Cantoral expresó anteriormente su admiración al ver lo bien que se llevan. "Son los mejores ex maridos que yo he conocido en toda mi vida, señoras y señores, no es broma [...] Qué padres exmaridos, si así les salió el divorcio está muy bien, que lo vuelvan a hacer, son una pareja increíble", comentó Cantoral.

Tras 10 años de su divorcio, Lucero y Mijares han demostrado que lo más importante para ellos es el bienestar de sus hijos, uno de los tantos motivos por los que su amistad sigue intacta con el paso de los años. "Estar juntos, trabajando en algún proyecto pues siempre la verdad es que es súper, súper agradable; seguimos siendo muy buenos amigos y podemos hacer cosas que al público le gustan", comentó "La Novia de América".

(Imelda Téllez)