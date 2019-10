Así reaccionó Napoleón con la interpretación de Pablo Montero de "Lo que no fue, no será"

Usuarios de redes sociales no dejaron pasar desapercibida la reacción del cantante Napoleón al escuchar cantar a Pablo Montero (FOTO TOMADA DE YOUTUBE)

Hace unos días el cantante Napoleón visitó el foro del programa "Hoy" y participó en una de las secciones, donde le tocó escuchar a Pablo Montero cantar "Lo que no fue, no será", un tema de su autoría y su desagrado no paso desapercibido.

De acuerdo al portal de noticias Debate, Napoleón y Pablo Montero estuvieron como invitados y participaron en la dinámica de "Canta la canción".

TATIANA SUFRE TERRIBLE PARÁLISIS FACIAL: "SI ME VEN MEDIO CHUECA NO SE ASUSTEN"

En el material se puede ver el rostro de Napoleón cuando Pablo Montero y parecía decir que no le gustó la interpretación que hizo del tema "Lo que no fue, no será".

Durante su participación también Napoleón narró que José José le pidió una de sus canciones para completar su disco y le ofreció "Lo que no fue, no será", que tenía otro título, pero "El Príncipe de la canción" decidió titularla así porque esa frase decía en una de sus líneas.

Y en redes sociales, usuarios opinan de inmediato sobre la versión que hizo Pablo Montero de "Lo que no fue, no será".

EIZA GONZÁLEZ IMPACTA CON ESPECTACULAR DISFRAZAS DE HALLOWEEN, SE INSPIRA EN "MALEFICA"

La cara del Señor Napoleón lo dice todo", "La destrozó", " Borracho desafinado", "Que horrible canta", "Canta asqueroso, que pena", "Que horror", "Está muy desafinado, con la pena."

Recordemos que Pablo Montero es considerado como uno de los cantantes de ranchero más popular del país.

auc