Así reaccionó Paola Rojas a la muerte del padre de su ex esposo Zague

La periodista y ex esposa de Luis Roberto Alves "Zague", reaccionó a la muerte de su ex suegro con este mensaje (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Así reaccionó la periodista Paola Rojas, a la muerte de José Alves, padre de su ex esposo Luis Roberto Alves "Zague". El ex jugador brasileño perdió la vida este martes 19 de enero a los 86 años de edad, así lo confirmó su hijo a través de las redes sociales.

"Zague" manifestó su profunda tristeza por la pérdida de su papá con estas emotivas palabras:

A nombre de toda mi familia y con profundo pesar, les comunico que mi padre, José Alves, ha fallecido el día de hoy a los 86 años de edad. Un hombre cabal, amoroso y siempre dispuesto a ayudar.

Querido padre, agradezco todo el amor que nos diste. Te recordaremos siempre como el gran hombre y la luz que guio nuestros caminos. Gracias por todo, padre, te mando un beso hasta al cielo. Adiós, Lobo Solitario.

Minutos más tarde, su ex esposa, Paola Rojas también se pronunció al respecto de la muerte del abuelo de sus hijos, y con gran respeto y afecto expresó: "Con mucha tristeza les comparto que murió José Alves, el gran "Lobo Solitario". Lo recordare´ siempre con enorme cariño. Descanse en paz".

A pesar de que la relación entre "Zague" y Paola no finalizó en los mejores términos, la periodista no pudo evitar sumarse a las condolencias que ha recibido el ex jugador del Club América por la partida de su padre.

