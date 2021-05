Así reaccionó Stephanie Salas a la supuesta relación de Michelle con Luis Miguel

La actriz, Stephanie Salas no había reaccionado a la producción de Netflix, "Luis Miguel La Serie" hasta ahora que muestran la supuesta relación con su hija Michelle (FOTO TOMADA DE IG @michellesalasb )

La noche de ayer se reveló el cuarto capítulo de "Luis Miguel La Serie" en donde pudimos ver más sobre la relación de "El Sol" y su hija Michelle Salas, pero quien reaccionó de una manera inesperada fue Stephanie Salas.

La cantante y actriz Stephanie Salas no dejó pasar desapercibido este capítulo y como según los ojos de Luis Miguel vivió su relación con su hija Michelle.

Recordemos que Stephanie Salas no se había pronunciado sobre el tema, hasta ahora que uso de sus redes sociales para compartir su postura sobre la serie de su ex pareja Luis Miguel.

La integrante de la familia Pinal externó una duda genuina ¿para cuándo harán serie sobre las madres solteras?

"Oigan, hoy por fin pude pude ver la segunda temporada de Luismi. Y todo súper padre, actuaciones, caracterización, vestuario, etc., pero me quedé pensando y ¿para cuándo la serie de Stephanie Salas y todas esas mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras?", se lee en la publicación del usuario @juanperaltamakeup que compartió Stephanie Salas.

Más tarde Stephanie Salas compartió una fotografía en la que lanzó una frase potente que pareciera referirse al cuarto episodio de "Luis Miguel La Serie" donde lo comparó con Pinocho.

"Mejor cuéntame una de Pinocho", escribió la actriz en Instagram.

"Luis Migiel La Serie": que paso en el cuarto capitulo

Aprender a ser papá y la nueva versión de "Ayer"

Sophie (Stephanie Salas) llama a Luis Miguel, quien ya terminó su noviazgo con Paula Montero, y le pregunta si puede ir a su casa para hablar de su hija. Mientras tanto Sergio se va de campamento a Madrid, acompañado por El Doc, quien deberá evitar que la abuela Matilde y Tito Gallego se acerquen al hermano menor de El Sol.

En las oficinas, Patricio Robles presenta su propuesta para el video de "Ayer", el cual estará bajo la dirección de Gustavo Garzón (cineasta argentino).

El publicista señala que necesitará más dinero, aunque Luis Miguel lo aprueba, a Hugo López y Alex McCluskey no les parece prudente. Luis Miguel se presenta en la casa de Sophie, quien le pide cuidar a Michelle un fin de semana, no sin antes hacerle ver que fue una decepción para su hija que no estuviera en la fiesta de cumpleaños y le advierte:

"Si vuelves a quedar mal, no la vuelves a ver. Me vale Micky, te lo juro".

"El Sol" comienza a convivir con Michelle

Michelle conoce la casa de su papá. Tantas preguntas de la pequeña parecen desesperar a Luis Miguel, pero al final acepta llevarla a la grabación del video.

Ya en el set, Hugo López le informa al cantante que una joven de producción cuidara de su hija, mientras filman el video; sin embargo, el manager le advierte que ese no es lugar para una niña. El cantante le resta importancia y pide que los medios no se enteren de nada.

"Lo último que quiero es que algo salga a la prensa", dice Luis Miguel, quien también se muestra preocupado por la salud de Hugo.

(Azucena Uribe)