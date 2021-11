Así responde Mariah Carey a bar que prohibió "All I Want For Christmas Is You"

Mariah Carey ha respondido con sentido del humor a la decisión de un bar de la ciudad de Dallas, en el estado de Texas (EU.), de prohibir en su gramola cualquier reproducción de la canción navideña "All I Want For Christmas Is You" hasta diciembre.

El establecimiento colocó un cartel junto a su "jukebox" que decía: "Saltaremos la canción "All I Want For Christmas Is You" si se reproduce antes del 1 de diciembre. A partir del 1 de diciembre solo se permitirá una reproducción por noche".

La imagen, compartida en Twitter por un periodista de la revista National Review, se hizo viral en redes sociales hasta que llegó a la propia Carey.

Así, la cantante publicó una fotografía suya disfrazada de guerrera cuando un usuario preguntó si la norma del bar iniciaría una "guerra por la Navidad".

"All I Want For Christmas Is You" se ha convertido en el himno navideño por excelencia de Estados Unidos hasta el punto de que la presencia de Carey es obligatoria en la ceremonia que la ciudad de Nueva York organiza anualmente para dar comienzo a las fiestas.

La artista, que publicó el tema en 1994, llegó a protagonizar un musical con el título de la canción todos los inviernos entre 2014 y 2019, en el Beacon Theatre de Manhattan.

En 2019, 25 años después de su lanzamiento, el sencillo se colocó en el número uno de la lista de ventas y reproducciones por internet de Estados Unidos.

La gerente del bar, conocido como Stoneleigh P, explicó que no odia a Mariah Carey ni odia la Navidad, pero que sencillamente los clientes ponen demasiado la canción.

En cuanto escuchamos las campanillas del principio vamos corriendo por el mando y pasamos a la siguiente, dijo en declaraciones a la cadena de noticias CNN.

Lo curioso es que el establecimiento ha impuesto esa norma desde hace dos años y nunca había alcanzado tanta repercusión mediática.

Esa norma debería extenderse a todas las canciones navideñas como enmienda constitucional, bromeó un usuario de Twitter.

Carey anunció este martes que volverá a colaborar con la plataforma televisiva de Apple para emitir un especial navideño después del éxito del año anterior.

(Ann Ventura)