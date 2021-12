Así responde Nodal a Legarreta tras consejo de casarse por bienes separados

Todavía no tengo un testamento porque realmente no tengo qué dejarle a un hijo o alguien más, no tengo todavía esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer ya cuando considere que estoy en una etapa más grande y que mi carrera está más concluida, claro que lo voy a hacer. ¡Claro!, si es mi esposa y la mamá de mis hijos, ¡claro que sí!.