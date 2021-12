Así responde "Pepillo" Origel a las críticas por inyectarse botóx

Pepillo" Origel dijo que no le importaría quedar como Lyn May por someterse a tantos procedimientos estéticos (FOTO TOMADA DE IG @juanjoseorigel)

A través de su canal de YouTube, "Pepillo" Origel respondió a las críticas que ha recibido tras aplicarse botóx y someterse a otros tratamientos estéticos para lucir más joven.

En varias ocasiones, "Pepillo" Origel ha sido blanco de fuertes críticas por los evidentes cambios en su rostro, pero en esta ocasión el conductor no se quedó callado y le respondió a sus haters.

"Pepillo", destacó que a nadie le debería afectar si él se inyecta botóx en el rostro. Juan José Origel comentó que acudió con una especialista que le recomendó Raúl Araiza

Yo sé que es vanidad y lo que ustedes quieran, pero ¿y qué? ¿En qué les afecta?. Estoy muy hinchado, pero eso se me va a pasar y ya. Me la recomendó el "Negrito" Araiza.

Visiblemente molesto, "Pepillo" Origel pidió que las personas no se metan en la vida de los demás. El conductor dijo que no le importaría quedar como Lyn May por someterse a tantos procedimientos estéticos.

Finalmente, "Pepillo" Origel pidió que todos aquellos que lo critican mejor se queden callados y lo dejen vivir en paz.

Dejen vivir, dejen vivir al mundo. Y todos nos hemos de meter en lo que no nos importa, siempre, así. ´Ay, vas a quedar como Lyn May´, ¿y qué les importa? ¿Quién va a quedar como Lyn May? Yo; a pues déjenme.

(Ann Ventura)