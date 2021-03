Así respondió Arturo "Turry" Macias a la acusación de abuso sexual

El día de ayer salió a la luz que el conductor Arturo Macias fue acusado abuso sexual a la actriz Laura Pons cuando esta era menor de edad generando polémica en las redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ACUSAN DE ABUSO SEXUAL A INTEGRANTE DE "HOY" Y LO SUSPENDEN

Sin embargo, ante toda la ola de controversia que envuelve a Arturo Macías, éste mando un fuerte mensaje donde aseguró que todo es falso y que él respeta a las mujeres.

"Lo que comentan de mí es falso, yo respeto mucho a las mujeres en todo momento", escribió Arturo Macías en su cuenta oficial de Instagram.

Además, aseguró que muy pronto tendrán respuesta legal sobre este caso.

"Legalmente pronto les daré una respuesta y postura a este caso. Y bienvenidos todos sus comentarios al respecto", expresó Arturo Macías.

LAS DECLARACIONES DE LAURA PONS CONTRA ARTURO MACIAS POR ABUSO SEXUAL

Ahora es el locutor de radio y voz oficial del programa "Hoy", Arturo Macías Turry, quien enfrenta uno de estos señalamientos, pues la actriz Laura Pons lo acusó durante una entrevista en el programa Ventaneando.

"Tuve un abuso sexual de parte del locutor Arturo Macías. Mi familia y yo lo conocimos en un evento de XV años, una expo. Durante ese tiempo, mi familia estaba en una situación muy vulnerable económicamente, todos la estábamos pasando muy mal. Él apoyó a mi familia dándoles productos de la radio, como discos y cosas así, para que mi familia los vendieran y pudiéramos salir adelante", reveló la joven de 23 años.

Tras salir del jacuzzi, el locutor la llevó a una cama.

"En cama me empezó a abrazar, a tocar, saca el condón y me dice 'Ahora sí quítate todo'. Pero yo no me quité nada". "Se pone el condón y digo que no: 'No, Arturo, ¿qué te pasa?'. De inmediato prende la televisión y me pone pornografía. Me acuerdo en un momento (me dijo): 'Relájate Lau' y me hizo sexo oral. Lo cierto es que no me penetró, pero sí pasó eso".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR BONILLA RECIBE VACUNA COVID: "ES IMPORTANTE VACUNARSE"

Respecto a por qué no había alzado la voz sobre esta situación, la actriz señaló que le daba "mucha vergüenza, miedo, terror, también me sentía como apantallada, como de que: 'Es Arturo Macías, locutor, a él no le van a hacer nada, quién me va a hacer caso'". Y agregó que piensa levantar una denuncia formal contra Macías.

(Azucena Uribe)