Así respondió Belinda a las críticas por usar falda de "Iron Maiden"

La cantante no se quedó callada ante los comentarios y burlas por su atuendo, Belinda envió un mensaje a todos aquellos que la criticaron (FOTO TOMADA DE FB BELINDA)

Así respondió Belinda a las críticas por usar falda con el estampado de la banda británica de heavy metal Iron Maiden. Recordemos que la cantante se ha destacado en el mundo del espectáculo por su sentido de la moda, pues constantemente presenta looks en sus redes sociales o en sus participaciones televisivas, que no dejan a nadie indiferente.

Tal es el caso del atuendo que utilizó recientemente Belinda para una emisión de "La Voz Kids" y cuya imagen compartió en sus redes portando una falda y calcetas estampadas con Eddie, la mascota de la mítica banda Iron Maiden.

Este look de inmediato provocó múltiples reacciones entre los internautas: varios alabaron la imagen de la cantante, además de reconocer que tiene un gran gusto musical, aunque otros dudaron que supiera quién es Iron Maiden.

"Sabía que no estaba mal que me gustara Belinda y automáticamente pasar a Iron Maiden sin sentir culpa", "Me encantó su vestuario de una súper banda", "La rockera metalera ha vuelto" y "Quiero verla cantar una de iron Maiden" fueron algunos comentarios de apoyo a Belinda.

Pero uno de los comentarios negativos provocó una respuesta de la famosa que asombró a sus seguidores.

"Qué hermosa, mi amor. Ojalá supieras quién es Iron Maiden", escribió el usuario Juan Francisco (aunque luego borro su comentario).

"Creo que te falta algo de cultura pop. Los estereotipos que manejas sobre las personas (principalmente mujeres, por lo que veo) están fuera de lugar. Mejor corre y pon atención a mis historias de Instagram para que te des una idea sobre mis gusto musicales", le respondió Belinda.

Por otro lado, la cantante también recibió un comentario de su pareja, Christian Nodal, con quien recientemente se juró amor eterno: "La rockera más chula", escribió el cantante.

(Imelda Téllez)