Así respondió Salma Hayek a críticas por pedir justicia para Giovanni

Desde hace unos días el caso de Giovanni López, un albañil de 30 años de edad, que fue detenido por policías de Ixtlahuacán, Jalisco, supuestamente por no usar cubrebocas y después lo entregaron muerto a su familia se ha apoderado de las redes sociales, pues usuarios piden justicia.

Lo mataron los policías por no traer cubre bocas en Mexico, no por ser una autoridad deben hacer lo que su gana se les de, justicia para Jovani.



Solo espero que los mexicanos exijan justicia por un compatriota así como la exigen por un extranjero.#JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/5OpMOUivVx — Javier (@jimmyatwood_) June 4, 2020

De acuerdo a Grupo Fórmula, el movimiento #justiciaparagiovanni" se ha apoderado de las redes sociales y a ella se han sumado personalidades de la industria del entretenimiento como por ejemplo Salma Hayek quien fue duramente criticada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: YOLANDA ANDRADE LE ENVIÓ UN ROMÁNTICO MENSAJE A MONTSERRAT OLIVER

El jueves por la noche, Salma Hayek también se sumó a este reclamo en su cuenta de Instagram con una selfie en la que aparece con un cubrebocas en el cual se lee Justicia para Giovanni. Acompañando a la foto, la veracruzana lanzó un mensaje fuerte y directo a las autoridades.

"Pedimos al gobierno de Mexico JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía Mexicana. Y ruego a los responsables de la seguridad pública que encuentren en sus corazones la fortaleza, humanidad y honorabilidad para proteger a nuestra gente que está tan necesitada de héroes y de esperanza. Cambiemos. #MeduelesMexico #justiciaparagiovanni", (sic). Este mensaje también lo escribió en inglés.

Entre los cientos de mensajes que recibió Hayek, hubo uno que le llamó la atención. Esto fue lo que escribió la internauta.

"Ningún mensaje ni apoyo a los mexicanos ni a su estado durante esta pandemia, pero ahorita si sale aprovechando lo que está pasando en EU ya quiere hacer su movimiento en Mexico desde la distancia jajaja. Está bien levantar la voz pero no para colgarse. Sorry!!!! Ningún mensaje ha enviado a los mexicanos en todos estos meses!!!" (sic).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ DESTAPARON SUS INFIDELIDADES SIN QUERER

Hayek no se quedó callada y le contestó de esta manera:

"Mensajes no, pero sí he mandado apoyo a diferentes fondos que están ayudando a muchos mexicanos y mexicanas afectados por la pandemia. Normalmente me lo callo aunque se la pasen hablando de mí, pero hoy me agarraste cansada".

(Azucena Uribe)