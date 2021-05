Así respondió Stephanie Salas cuando le preguntaron si perdonó a Luis Miguel

Ahora que todo lo relacionado con la vida y ascenso a la fama de Luis Miguel ha captado la atención del público que se encuentra en espera de la culminación de la segunda temporada de su bioserie, personas involucradas directa o indirectamente con el cantante han sido cuestionadas, como la madre de su hija, Stephanie Salas, quien reveló si había perdonado a "El Sol".

En la serie podemos ver cómo el personaje de Sophie, inspirado en Salas, fue mostrado al público en la primera entrega del serial como una aventura temporal de Luis Miguel, y se da entender que la procreación de su hija Michelle Salas se dio en circunstancias aleatorias.

Al respecto, Stephanie volvió a expresar que no está del todo complacida con lo que se puede ver en la trama de la exitosa serie de Netflix, pues lo que en realidad pasó difiere sustancialmente con el argumento presentado.

La interpretación de mi persona está basada en la perspectiva de todo un equipo de escritores. Es importante entender que la historia que se está contando, es la historia de Luis Miguel. ¿Que si las cosas fueron así o no? No olvidemos que las series deben tener ficción y verdad. Solo eso tengo para decir, contó recientemente Stephanie a la revista argentina Gente.

STEPHANIE SALAS EN EL PAPEL DE MADRE

La cantante y actriz también habló sobre el trabajo que ha desempeñado como madre, labor que ahora al ver a sus dos hijas crecidas, Michelle Salas y Camila Valero, le llena de satisfacción y orgullo, pues en el caso de Michelle, ella tuvo que mantenerse al mando de la familia como madre soltera.

"Darme cuenta que hice un gran trabajo como madre de familia me da tranquilidad, me siento satisfecha por todo lo que, como mujer y como madre, he logrado"

Además, Stephanie Salas reconoció que su prioridad en la vida han sido y siempre serán sus hijas, a tal grado que ha tenido que sacrificar su carrera artística con tal de no perderse ningún momento con ellas: "Educar a mis hijas Michelle y Camila ha sido mi prioridad en la vida. A veces he dejado mi carrera de lado para lograr ese objetivo", añadió.

¿YA PERDONÓ A LUIS MIGUEL?

La integrante de la "Dinastía Pinal" también fue cuestionada sobre si llegaría a perdonar o no a Luis Miguel, el padre de su hija mayor, por no haber estado junto a ella durante la crianza de la hoy influencer y reveló que en este momento de su vida no hay ningún espacio para el rencor:

"Hoy es momento de perdonarnos y perdonar a los demás, es tiempo de dejar de lado pequeñeces que nos dejan crecer como humanidad".

Al respecto de "Luis Miguel La serie", Stephanie ha hecho claras referencias a historias infantiles y es que en uno de los capítulos el intérprete de "Suave" le relata el cuento de Pinocho a la pequeña Michelle, historia que según Netflix era relatada por Marcela Basteri a sus hijos.

Fue entonces que la actriz y cantante lanzó una dura indirecta a lo mostrado en la serie: "No todo es como en los cuentos de hadas", escribió la madre de dos jóvenes que han sabido abrirse paso en su propia industria, una en el modelaje y la otra en la actuación.

Esta escueta frase recordó lo que vimos en uno de los episodios, principalmente al cuento que supuestamente Luis Miguel le relató y regaló a la pequeña Michelle. Muchos de los seguidores de Stephanie reaccionaron a la contundente declaración y destacaron que tarde o temprano se sabrá cómo en realidad fue la relación de su hija mayor con Luis Miguel.

(Imelda Téllez)