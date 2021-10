Así se defendió Bárbara de Regil del hate tras participar en "La Más Draga"

Bárbara del Regil no se quedó callada ante la ola de odio en su contra (FOTO ESPECIAL)

Tras toda la polémica que atraviesa Bárbara del Regil por su participación en el reality de YouTube, "La Más Draga 4" decidió romper el silencio y defenderse de sus haters.

Recordemos que Bárbara del Regil fue invitada por el reality para participar como jueza de honor y no perdió la oportunidad de hacerle promoción a su ya criticada proteína, pero bastaron unos minutos para que todo Twitter se le fuera encima.

Pero no solo la criticaron por su proteína, los fans de "La Más Draga" también la culparon por la salida de Paper Cut, ya que eligió a Tiresias para que se quedara, la protagonista de "Rosario Tijeras".

Bárbara acudió a Twitter para defenderse de una vez por todas y callar todas críticas.

"Es muy chistoso que me atacan los que están en contra, por ser parte Bandera arcoíris y me atacan a los que apoyo porque apoyo Cara con una ceja alzada. Uno nunca queda bien con quienes aman el drama. ´La Más Draga´ me invitó a 1 solo programa y quede encantada, salió Paper y fue decisión de todos. Relax gente", tuiteó.

Previamente, De Regil explicó que no fue ella quien eligió que Paper Cut saliera de la competencia, ya que el jurado se compone por cinco personas. "A mí me tocó por ser la invitada dar la triste noticia [de quién quedó fuera", agregó.

LA PARTICIPACIÓN DE BÁRBARA DE REGIL EN "LA MÁS DRAGA" DESATA MEMES

Debido a todo "el drama", como lo llama ella, Bárbara de Regil se convirtió en la protagonista de decenas de memes tras su aparición en "La Más Draga 4", principalmente debido a que decidió promocionar su controversial proteína justo en el momento decisivo.

Los fanáticos del exitoso programa, que se enfoca en mostrar el talento de las drag mexicanas, tacharon a Bárbara de oportunista, ya que, según indicaron, buscó aprovecharse de la comunidad LGBTQ+ para lanzar una versión de su proteína.

En cuestión de minutos, los memes de Bárbara de Regil comenzaron a llenar Twitter, hecho que la disgustó al grado de llamar dramáticos a todos aquellos que se pronunciaron en contra de su segunda participación en "La Más Draga".

