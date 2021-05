Así será la aparición de Aracely Arámbula en la tercera temporada de Luis Miguel

Hace unos días salió la noticia de que Aracely Arambula si había llegado a un acuerdo para que su personaje y el de sus hijos aparecieran en "Luis Miguel La Serie", pues al parecer Netflix circuló el rumor de que los abogados de ambas partes involucradas habían llegado a un acuerdo, situación que elevó las expectativas de los fans.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, fue Guillermo Pous, abogado de la actriz, quien le confirmó la aparición del nombre de Aracely Arámbula, Miguel Gallego y Daniel Gallego en la producción.

El periodista, a través de su canal en YouTube dijo en condiciones de declarar que Arámbula sí aparecería en la serie, será ella quien deba aprobar todo lo relacionado con su personaje.

Se confirma la tercera temporada

Esta información no ha sido confirmada por Aracely, misma que en repetidas ocasiones aseguró que no formaría parte de los negocios del Sol de México. Sin embargo, se espera que su relación con Luis Miguel se aborde en la tercera temporada.

Por su parte, Guillermo Pous aseguró que no hubo una razón legal para que esto no sucediera, pues ni siquiera hubo una propuesta o alguna negociación. Aracely Arámbula fue firme desde el primer momento en el que la productora se acercó a ella y la actriz se negó a participar, debido a que no quería que explotaran su imagen.

Cabe señalar que ya está más que confirmada una tercera temporada más, Carla González Vargas reveló la noticia y anunció, a través de su cuenta de Instagram, que el equipo encargado ya estaba trabajando en la continuación de la historia.

Así retratarán a Aracely Arámbula

La relación entre la actriz y el cantante fue una de las más polémicas y sigue siéndolo hasta el momento. Fue en una entrevista con "Ventaneando" donde Aracely Arámbula se sinceró y abrió su corazón para contar un poco sobre la historia que vivió a lado del Sol de México.

Aracely recordó la historia con mucho cariño y dijo que fue tan hermosa, tan linda, que nadie podría creerla. Incluso, comparó la situación con lo sucedido en la película "Titanic", no por la tragedia, sino por lo bonita que fue. Aseguró que sus dos hijos son producto del gran amor que existió entre ella y Luis Miguel.

Se espera que, así como ha ocurrido a lo largo de la trama, la etapa en esta vida de Luis Miguel se aborde de forma real y muestre su faceta como esposo, como padre y como artista durante estos años de su vida.

