Así tocó fondo Eduardo Santamarina, entre su alcoholismo y prostitutas

El actor Eduardo Santamarina recientemente abrió su corazón y habló de la época más oscura que enfrento durante su alcoholismo, que lo llevó a vivir una depresión y a contratar prostitutas solo para platicar con ellas.

De acuerdo a Infobae, Eduardo Santamarina dio una entrevista para el programa "De Primera Mano", de Imagen Televisión donde detalló aquellos días de adicción.

Cabe señalar que Eduardo Santamarina se dijo orgulloso de poder transmitir a la gente un mensaje de recuperación, pero recordó que el alcoholismo es una enfermedad a la que se enfrenta día con día.

"Hoy por hoy sigo limpio, no he probado una sola gota de alcohol", aseguró.

También resaltó cómo se fue alejando de su familia y llegó un punto en que iba a hoteles para que no lo encontraran: "Esta enfermedad es de pérdidas".

"Entras en esas depresiones, donde no quieres ver a nadie...lo que quieres es platicar, pero no con tu familia, porque te van a confrontar, te van a cuestionar", reflexionó.

Dentro de esos días tan oscuros en su vida, Santamarina habló de cómo contrataba sexoservidoras para no sentirse solo.

"Contratar prostitutas pero ni siquiera para tener una relación sexual, ya ni se podía. Era más bien para llenar este vacío de soledad, estaba pasando por esa depresión, era platicar"

Comentó además que creó cierto vínculo con las prostitutas y se convirtió en su "psicólogo".

"Se ponían a llorar, se abrían conmigo y me decían cómo habían entrado a prostituirse ... Yo parecía su psicólogo, les decía: ´¿por qué te dedicas a esto?, no seas tonta dedícate a otra cosa, no eches a perder tu vida´. Imagínate, yo a terapearlas, pero yo hasta mis ´chanclas´".

Santamarina sostuvo que fue algo muy doloroso tocar esos fondos, pero precisamente eso le permitió despertar y cambiar su vida y que logró terminar con esa dependencia gracias a grupos de ayuda y espera que su testimonio pueda servir a otros.

"Yo no soy nadie para dar consejos ni mucho menos, pero si yo puedo hablar de como me fue a mí y si eso le sirve a alguien, con uno solo, pues ya", comentó.

En una entrevista para el programa "Sale el Sol", en septiembre del año pasado, Santamarina recordó que en aquella época de excesos también estuvo en riesgo por tener relaciones sexuales sin protección.

"Sí, sí, y no acordarte. De eso que te acostabas con una princesita y te levantabas con una rana", confesó entre risas, pero con cara seria. "A veces sí, a veces no, a capella. Le tienta uno ya saben a quién. Pero siempre me he hecho exámenes y he chequeado porque uno si no tiene salud no tiene nada".

Reconoció que sus problemas de alcohol comenzaron desde que tenía 15 años, cuando era un chico tímido que probó su primera bebida alcohólica con el fin de poder comunicarse con los demás y al ver que le funcionó se enganchó: "Ahí empezó mi carrera de alcohólico".

"Cuando estás con alcohol adentro no sabes ni qué y haces puras burradas... los dos accidentes automovilísticos que tuve fue porque iba yo ´jarra´ (borracho)", comentó en una entrevista para el programa Hoy, en la que también dijo que se trata de una decisión personal el iniciar el proceso para superar la enfermedad.

"Nadie te puede ayudar si no estás dispuesto a dejar lo que te está haciendo daño. Cuando ya la empiezas a padecer, es algo muy personal. Tú solo decides, nadie te puede decir quién es, eres o no. Toqué fondo claro. Fue una necesidad, un vacío y unas depresiones terribles".

(Azucena Uribe)