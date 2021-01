Atala festeja los 25 años de "Ventaneando" y reaparece en el programa

Pati Chapoy y TV Azteca prepararon una emisión especial de "Ventaneando" para celebrar los 25 años de su programa de espectáculos; hubo varios invitados especiales pero lo que causó revuelo en redes sociales fue la reaparición de Atala Sarmiento en el programa del que salió abruptamente.

Este 22 de enero Pati Chapoy y su equipo se encuentran de fiesta pues el programa "Ventaneando", considerado un parteaguas en el periodismo y la crítica de espectáculos, cumple 25 años al aire.

MARIBEL GUARDIA SE PONE A VENDER SALUDOS Y NO SALEN NADA BARATOS

A pesar de la polémica que ha envuelto a "Ventaneando" con sus ex conductores, la celebración hizo que limaran asperezas y famosos como Martha Figueroa y Atala Sarmiento reaparecieron en el programa de Chapoy para celebrar la trayectoria de esta icónica producción de espectáculos.

Hace 17 años de mi primera foto en Ventaneando. Orgullosa y feliz de haber sido parte de tan exitoso proyecto.

¡Feliz Aniversario! pic.twitter.com/gllaJWUOcT — Atala Sarmiento (@AtaSarmi) January 23, 2021

"VENTANEANDO", EL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS NÚMERO UNO EN LA TELEVISIÓN MEXICANA

Fue en 1996, en la naciente TV Azteca, cuando la periodista y la productora Carmen Armendáriz visionaron la creación de un novedoso formato de noticias comentadas de la farándula y bajo el título ¿Qué te cuento? grabaron el programa piloto al lado de Pedro Sola, Juan José Origel y Martha Figueroa.

Después de 19 años de haber trabajado en Televisa como reportera, presentadora y productora, Chapoy vio en la televisora surgida en 1993 la oportunidad de regresar a la pantalla, siendo su primer proyecto el programa "En medio del espectáculo", con el que sentó las bases del show que hoy cumple un cuarto de siglo al aire.

Chapoy grabó el piloto con la idea de representar la idea general, siendo su intención no la de aparecer al aire sino la de estar detrás de cámaras, objetivo que quedó atrás por Ricardo Salinas Pliego, quien al ver el programa muestra le pidió a la periodista que fuera ella quien llevara la titularidad de la emisión a cuadro.

Una vez aprobado el proyecto, adoptó el nombre Ventaneando, término empleado por el padre de la periodista para referirse a la acción de observar a la gente desde su ventana. El programa de entonces media hora logró posicionarse en el gusto del público, logrando buenos niveles de rating en medio de la llamada "guerra de televisoras", surgida por la fuga de talento de la empresa de San Ángel y gracias a que había una nueva opción al aire para los anunciantes.

NATH CAMPOS NARRA CÓMO FUE EL ABUSO SEXUAL QUE SUFRIÓ A MANOS DE RIX

ATALA SARMIENTO REAPARECE EN "VENTANEANDO"

El programa celebró su trayectoria con un recuento de los conductores que han formado parte del equipo de "Ventaneando" y aunque muchos han podido despedirse de la emisión y su público, hay varios conductores que abandonaron el programa en medio de polémica, el último escándalo de este tipo que enfrentó el programa de Chapoy fue la salida de Atala Sarmiento.

Pero todo indica que los problemas quedaron en el pasado, pues Atala reapareció en la pantalla de TV Azteca para la celebración de los 25 años de "Ventaneando", la periodista de espectáculos compartió anécdotas con los demás conductores y reveló la forma en la que el programa de TV Azteca cambió su vida, incluso, mantuvo una divertida conversación con Daniel Bisogno luego de la polémica que protagonizaron hace algunos años.

VICENTE FERNÁNDEZ JR. RESPONDE A ACUSACIONES DE ACOSO CONTRA SU PADRE

Recordemos que Atala Sarmiento vive actualmente en Barcelona, España, por lo que su regreso a "Ventaneando" fue a través de una videollamada. La conductora saludó a sus excompañeros cantando, por lo que Daniel Bisogno no dudó en unírsele.

La cuñada de Jimena Pérez "La Chocho", contó que está "encantada" con su nueva vida en España, pero no puede evitar extrañar México, en especial a su familia, amigos, y la comida.

DANIEL BISOGNO Y ATALA SARMIENTO LIMAN ASPEREZAS

El público del programa quedó sorprendido con la actitud que adoptó Daniel Bisogno con Atala Sarmiento pues a pesar del escándalo que protagnizaron, bromeo con su ex compañera.

¿Cómo cuidas de tus glúteos de porcelana que tanto se cuidaron acá?, dijo Bisogno, a lo que Sarmiento respondió: Y que tú los viste un día. Con ganas se quedó, pero sí los vio en una sesión de fotos, di la verdad cariño"

La salida de Atala Sarmiento del programa no pudo ser un tema que pasara desapercibido en el recuento de memorias de "Ventaneando", la ex conductora contó que no podía creer cómo la había tratado Bisogno a su salida del programa.



Lo que siento es nostalgia por momentos muy divertidos que compartimos en el pasado, pero me rompió el alma saber todo lo horrible que expresó sobre mí, indicó Atala Sarmiento en Instagram.

Más adelante, Mónica Garza recordó que Atala Sarmiento es una de las mejores imitadoras de la cantante Alicia Villareal, quien en aquellos años pasaba por un gran éxito.



Además, era una época en la que Alicia Villareal todavía estaba en el Grupo Límite y Memo, que está ahí presente, no me dejará mentir, eso cuando regresé de Houston, en el 2004. Estábamos en Guadalajara, recordó.

En esta celebración estamos reuniendo a todos los conductores que han desfilado por su emblemática sala y @AtaSarmi no podía faltar. #Ventaneando25Años ??



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. ?? https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/uCJqjnqtrY — Ventaneando (@VentaneandoUno) January 22, 2021

Con información de Infobae y Milenio.

(Aline Núñez)