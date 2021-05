Atala Sarmiento pone un alto a médicos que la insultan por denunciar negligencia

Me amedrentan diciendo lo mal que hice revelando el nombre completo del médico, pero la mayoría de ellos critican en sus perfiles a nuestros políticos poniendo nombre y apellidos. Me dicen que ojalá ningún médico en México me vuelva a atender por más enferma que esté y me vea obligada a irme a EU a tratarme. Si les dijera que no tengo necesidad de ello porque vivo en Europa, seguro me dirían arrogante, malinchista y demás.