Audios de Alejandra Guzmán revelan la agresión de Enrique contra Silvia

El cantante Enrique Guzmán sigue envuelto en el escándalo tras las dolorosas declaraciones de su nieta, Frida Sofía, quien contó que fue víctima de abuso sexual por parte de él, cuando apenas tenía cinco años, de inmediato el rockero desmintió las acusaciones de la joven pero a lo que la hija de Alejandra Guzmán arremetió contra ambos y recalcó que tanto ella como su madre habían sido victimas del galán de la década de los sesentas, ahora usuarios de redes han confrontado la versión de la cantante y revivieron algunos audios que salieron en 2019, en donde la Guzmán supuestamente revela agresiones de su padre contra su madre Silvia Pinal.

Recordemos que el tema ha causado muestras de apoyo para la hija de la rockera y severas críticas en contra de Alejandra Guzmán, quien dio la cara sobre el tema y dijo que metía las manos al fuego por su padre, Enrique Guzmán.

Ante este panorama, Frida Sofía le recordó a su madre las veces que también fue víctima del ex esposo de Silvia Pinal.

Pero en verdad Alejandra Guzmán fue víctima de violencia por parte de su padre Enrique Guzmán o es tan caballeroso como ahora asegura, así es como reaccionaron algunos usuarios de redes que apoyan a Frida Sofia.

En redes sociales, usuarios han confrontado la versión de la cantante y revivieron algunos audios que salieron en 2019, en donde la Guzmán supuestamente revela agresiones de su padre Enrique Guzmán contra su madre Silvia Pinal.

Al parecer esta polémica sigue dando más de qué hablar, pues pese a los intentos por limpiar la imagen de Enrique Guzmán por parte de la televisora del Ajusco, TV Azteca como por la misma Alejandra Guzmán, quien le dio la espalda a su propia hija, siguen saliendo a la luz pruebas de que el ex esposo de Silvia Pinal no fue un hombre cordial o respetuoso con las mujeres.

Recordemos que en días pasados, en redes sociales los internautas se dieron a la tarea de retomar varios videos en donde Enrique Guzmán acosa sexualmente con tocamientos a Verónica Castro; así como la vez que el cantante se refirió a su hija, Alejandra Guzmán, como alguien que está "buenísima" en el programa "Mala noche no", y el testimonio que Silvia Pinal retrató en su bioserie en donde reveló que fue víctima de abuso sexual y de agresiones físicas por parte del rockero.

De este modo, es ahora, luego de que Alejandra Guzmán saliera a defender a su padre que filtraron en redes sociales algunos audios en donde la cantante admite haber visto sufrir a su madre Silvia Pinal por la violencia que presuntamente vivió con su padre Enrique Guzmán.

"Es muy triste ver a mi padre, comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases y que no son justas. Te ofrezco Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé qué podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor. Pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí; es un gran hombre (SIC)", indicó Alejandra Guzmán en su video.

En los audios filtrados, que se tomaron en 2019 y que fueron publicados por TV Notas se escucha decir a Alejandra Guzmán que le causaba dolor ver a su madre mal cuando era una niña. Recordó que le partió verla con los ojos morados.

"Yo sí quiero contra mi historia, pero imagínate lo que yo puedo decir. Nunca había hablado con ella, tener un trauma en la puta vida, en la cabeza y que le digas a tu mamá, ´mami tengo que escribir eso porque a mí me dejó eso marcada´ y que me diga... que no se acuerda, y que le diga cómo no te vas a acordar. Mi mamá no es como yo, no es adicta ni alcohólica", se escucha al inicio del audio filtrado.

Asimismo, en el audio se escucha a Alejandra Guzmán confesar la vez que vio a su mamá con los ojos morados tras las agresiones físicas que presuntamente vivió a manos de Enrique Guzmán. Según dice la madre de Frida Sofía, esto es algo que la dejó traumada.

"´Oye puedo decir esto porque yo tengo un recuerdo, un recuerdo muy fuerte´. Si por algo soy como soy. Nadie me va a quitar eso, vengo de venir de llorar con mi mamá. Le estoy contando de las cosas que más me dolieron en la vida y le recordé algo que quiero poner en mi vida y son sus ojitos morados. Jamás había sacado el dolor de mi corazón. De decirle mamita a mí nunca me ha dolido tanto verte así, este es el recuerdo que más me ha dolido de toda mi infancia, pero la abracé y chillé como una niña chiquita.

No se acuerda, no la recuerda. Todo el dolor que la vi que sufrió y que yo no puedo callar, ella sí se calló, ella lo bloquea, pero nunca pensé que m dijera que no se acordaba de lo que me ha traumado en la vida. Con todas las terapias con todo no había podido haberle dicho algo así a mi mamá.

No sabes cuántos días he llorado. Lo que más me dolió fue no haberte defendido. Haberte quitado los moretones. Yo sí voy a decir toda la verdad, todo lo que pasó", reveló Alejandra Guzmán en medio del llanto.

