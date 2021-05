Azalia Ojeda rompe en llanto en "Ventaneando": "No soy delincuente"

La ex integrante de "Big Brother", Azalia Ojeda estuvo en vuelta en la polémica después de que en la semana pasada la detuvieran autoridades por intentar cambiar un cheque con la cantidad de 350 mil pesos y con reporte de robo, pero para aclarar todo acudió al programa de "Ventaneando".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ PASÓ? KIM KARDASHIAN REPRUEBA SU PRIMER EXAMEN PARA SER ABOGADA

Recordemos que la semana pasada el nombre de Azalia Ojeda fue tendencia luego de que se diera a conocer que había sido detenida por autoridades capitalinas, un día después fue puesta en libertad.

Y es que según los reportes "La Negra" también iba presuntamente manejando el vehículo donde huyó con los ladrones que se metieron a robar a un domicilio en Ciudad Satélite el pasado 10 de mayo, cuando se reportó el robo de una caja fuerte en cuyo interior había chequeras foliadas.

Tras el escándalo y la falta de pruebas, la ex "Big Brother" salió en libertad luego de que no hubiera nadie que evidenciara pruebas en su contra.

Pero la tarde de ayer acudió al programa "Ventaneando" con la finalidad de limpiar su nombre e imagen ante todos los medios de comunicación.

Azalia Ojeda ahí narró su versión de los hechos, pues la abogada Berenice Romero representante legal de los empresarios a quienes les hurtaron documentos y cheques de su caja fuerte, señaló que fue alrededor de las 22:00 horas cuando, aparentemente con un disfraz para no ser grabada, salió por su propio pie de la dependencia.

"Si estoy libre es porque soy inocente y porque no hay una denuncia que pueda ratificar lo que dijo la señora (Berenice Romero)", dijo.

Además, señaló que no fue ninguna empresa quien le expidió el cheque, sino una persona que le debía un dinero, misma que tiene un par de días desaparecida.

Asimismo, detalló que no podía decir su nombre porque la Fiscalía está en investigación y aseguro: "Ese fue mi error por ser conocido, yo entregué el dinero porque me dijo que en una semana me iba a entregar los productos odontológicos", recalcó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REVELAN QUE MICHELLE SALAS Y ALEJANDRO ASENSI ESPERABAN BEBÉ ¿QUÉ PASÓ?

Azalia rompió en llanto al decir que no le parece justo que la estén acusando de algo que no cometió, solo por tratar de sacar adelante a su hija de manera honrada.

"Me gustaría mucho que pensaran que soy una madre soltera...no soy delincuente, no soy ratera", concluyó.

(Azucena Uribe)