Bábara de Regil se rompe en video: "Vivo un constante ataque que ya me afecto"

La polémica actriz Bárbara de Regil esta en el ojo del huracán tras ser señalada por supuestamente amenazar al nutriólogo Aries Terrón, en donde miles de usuarios de redes sociales iniciaron un movimiento de apoyo al influencer y que ha tomado más fuerza cada día, el día de ayer te informamos que Instagram cerro la cuenta oficial de "Loving it", ahora la entrenadora física compartió un video en donde se dijo: "querías fama, ya la tienes, ya eres más conocido, ya eres famoso, me imagino que eso era a lo que aspirabas".

Bárbara de Regil ha estado constantemente acompañada de controversias por temas de racismo, clasismo o incluso por minimizar algunas emociones y apostar todo por la felicidad, recientemente se dio a conocer que supuestamente la famosa había acosado al nutriólogo Aries Terrón por desmentir el contenido de la proteína de la famosa.

Ante este panorama y la petición de que cancelaran a la figura fitness, Bárbara de Regil dio la cara y reapareció en sus redes sociales en un video para asegurar que ella jamás ha amenazado a nadie y que en cambio ella sí ha recibido muestras de odio y amenazas que involucran violencia sexual.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde Bárbara de Regil salió a dar la cara ante las críticas que ha recibido en su contra.

Bárbara de Regil aseguró que se siente apaleada y que ahora vive con miedo tras ser amenazada al igual que su familia.

"Hoy me siento apaleada por ti y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación. Vivo con miedo porque yo sí estoy siendo amenazada y no solamente yo, mi familia también, mi hija, mi mamá, mi hermana, la gente que trabaja conmigo", indicó la influencer.

También externó que las amenazas son tan fuertes que algunas van sobre atentar contra su vida, mientras que otras advierten violencia sexual.

"Como lo hiciste tú (Aries); tú que por el simple hecho de que soy una mujer y soy actriz, diste por hecho que mi producto sería malo y que yo era una pendeja. Por eso, hace un año te dije que sabrías de mí en poco tiempo, pues te restregaría en la cara los resultados del éxito de mi proteína", dijo del Regil.

Bárbara de Regil aseguró vivir con miedo, tristeza, preocupación y ansiedad, pese a que según contó, ella inició el proyecto de redes para "empoderar, ser y hacer felices a los demás compartiendo lo mejor de mí".

"Hoy ese círculo de felicidad no existe, al contrario, las redes son una nueva plaza de linchamiento, donde todos opinamos, agredimos y quemamos vivos la salud mental de los demás", aseguró.

Ante este panorama, Bárbara de Regil mostró cómo el nutriólogo la llamó ´pendeja´ en un video y externó que ella no lo ha amenazado, contrario a lo que él ha provocado.

"Lo más importante es lo que opinan tantos y tantas consumidoras, por lo tanto, no, no te he amenazado, no Aries, no tengo poder y no tengo una vara alta. Mi intención no es destruirte. Tú me has lastimado desde el primer día que hablaste mí y me dijiste pendeja", aclaró la influencer.

Finalmente, Bárbara de Regil dejó en claro que perdona y libera al nutriólogo, pues supuestamente sólo así se ha dado a conocer.

"Pero sabes qué, te perdono, te libero y te entiendo. Querías fama, ya la tienes, ya eres más conocido, ya eres famoso, me imagino que eso era a lo que aspirabas- Como te lo dije desde la primera vez que tuve contacto contigo: todo por hacerte famoso. Tú ganas, me ganaste, estás feliz. Te deseo el éxito siempre", finalizó la famosa.

(Azucena Uribe)