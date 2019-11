Babo de "Cartel de Santa" dedica atrevida foto con tierno mensaje a Belinda ¿Ya olvidó a Yuya?

El vocalista de "Cártel de Santa", Babo de nuevo volvió a hacer de las suyas en redes sociales al coquetear con una celebridad mexicana, pero no en esta ocasión no se trata de Yuya quien ya lo ha bateado en varias ocasiones sino de la cantante Belinda quien al parecer no se resiste a sus encantos.

Y es que hace unas semanas atrás Belinda compartió una historia donde aparecía bailando sensualmente al ritmo de "Todas mueren por Mí" y que llegó a los ojos de Babo.

Cabe señalar que Babo en esta ocasión no utilizó Twitter como lo hizo con la youtuber Yuya, sino fue a través de Instagram donde le dedicó una publicación a Belinda.

Resulta que Babo compartió, durante la madrugada, una fotografía en la que posa sólo con un suéter con capucha negro, por lo que dejaba ver los tatuajes de su pecho y sus grandes cadenas, pero lo que llamó la atención fue su pie de foto que decía:

"@belindapop a lado d mi oscuridad tu brillo es mas intenso ?? (sic)"

Y además agregó el hashtag #ganandocomosiempre, una de las famosas frases que caracteriza a Belinda.

Por el momento Belinda no ha contestado o reaccionado a la publicación, sin embargo, sus fans lo llenaron de piropos y tuvo casi 200 mil "me gusta".

Con información de Grupo Fórmula.

