Baby´O: la disco favorita de Luismi que apareció en "Luis Miguel La Serie"

La famosa discoteque de Acapulco, Baby´O, donde desfilaron un gran número de celebridades y que fue el lugar favorito de Luis Miguel, se incendió la noche del miércoles.

#Estados | Autoridades confirmaron el incendio en la legendaria discoteca #BabyO en la madrugada; el incidente no dejó lesionados ni pérdidas humanas. #yn ?? https://t.co/YQ23eDRY4S — La Silla Rota (@lasillarota) September 30, 2021

Existe una leyenda que dice "Si no has ido al Baby´O, no conoces Acapulco", este sitio se volvió famoso en los años 90, se sabía que era el lugar preferido de Luismi, incluso una de las escenas de "Luis Miguel La Serie", fue grabada ahí, en la mítica disco que hoy está reducida a cenizas.

Fue en el estrenó del primer episodio de su bioserie, donde "El Sol" sorprendió con cameo. El cantante aparece en la escena del estreno del videoclip "Cuando calienta el sol", que se llevó a cabo en la discoteca "Baby O" de Acapulco; también participaron sus amigos Jorge "El Burro" Van Rankin, Toño Mauri y Miguel Alemán Magnani.

Luis Miguel y los originales, el Burro, la Yazbek, haciendo un cameo en la serie ??. pic.twitter.com/ahVpoFOyz0 — reja (@lasrejassonasi) April 23, 2018

El Baby´O fue inaugurado en 1976 y de inmediato se convirtió en uno de los lugares obligados para visitar en el puerto.

Luis Miguel vivió múltiples noches de diversión en compañía de algunos amigos como Jorge Van Rankin y Toño Mauri. También llevó a Mariah Carey, una de sus parejas más conocidas.

CELEBRIDADES QUE DESFILARON POR EL BABY´O

Múltiples figuras del mundo del espectáculo se dieron cita en la legendaria discoteca de Acapulco, entre ellos están: Rod Stewart, Brooke Shields, Bono, Julio Iglesias, Elizabeth Taylor, Michael Jordan, Sylvester Stallone o Marc Anthony.

Según recuerda Eduardo Cesarman, fundador de esta disco, hubo una noche en la que Luis Miguel y Bono coincidieron.

El vocalista de U2 saludó a la gente, repartió autógrafos y se tomó fotos con la gente, mientras que Luis Miguel en tono sarcástico preguntó que quién era Bono.

Con capacidad para 700 personas a la discoteca también asistieron otros artistas como Jaime Camil, Ninel Conde, El Puma, Eiza González, Mijares, Adrián Uribe, Cristian Castro, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, entre otros.

EL INCENDIO QUE ACABÓ CON ESTE RECINTO

Este jueves se incendió la discoteca Baby´O en Acapulco, Guerrero y hasta el momento personal de bomberos no ha reportado lesionados, sin embargo, se consideró pérdida total del inmueble.

El personal de bomberos acudió a la zona turística del municipio de Acapulco para sofocar el incendio que se encontraba en el Baby´O, en el cual fue necesario abrir las puertas de emergencia para ventilar el humo y gases que se liberaron por las llamas.

Incendio en Baby´O de Acapulco; un intoxicado

Un incendio registrado la noche de este miércoles en la discoteca Baby´O, ubicada sobre la avenida Costera Miguel Alemán, en el fraccionamiento Costa Azul, dejó al menos una persona intoxicada. pic.twitter.com/WFhAfJtSvw — VICTOR A. OBANDO C. (@OBANDO13) September 30, 2021

El incendio inició aproximadamente a las 9 de la noche y fue reportado al servicio de emergencias 911, la discoteca se ubica en la Costera Miguel Alemán en la zona turística de "Acapulco Dorado".

Al lugar arribaron bomberos, personal de Protección Civil y elementos de la Marina, sin que se reportaran pérdidas humanas.

(Imelda Téllez)