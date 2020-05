Bad Bunny habla de su participación en nueva temporada de "Narcos"

Recientemente se reveló que el cantante puertorriqueño Bad Bunny sera el protagonista de la portada de la revista Rolling Stone, en la que el intérprete del momento aparece con una mascarilla, indumentaria esencial a la hora de ayudar en evitar la propagación del covid-19.

De acuerdo a Infobae, Bad Bunny de 26 años en la entrevista que dio a la famosa revista estadounidense detalló los planes que tiene para este año, entre ellos aparecer en la famosa serie de Netflix, "Narcos".

Bad Bunny dijo que espera que la situación cambie en los siguientes meses para poder terminar sus escenas.

Benito Martínez, nombre real del cantante, comentó que un par de semanas antes de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl al lado de Shakira, J Balvin y JLo, grabó varias escenas para la cuarta temporada de la serie. Sin embargo, su participación quedó incompleta por la pandemia que detuvo las grabaciones del programa.

Otro de los detalles que contó el músico boricua a la revista es la convivencia junto a su novia, Gabriela Berlingeri, de 26 años, en una residencia de la plataforma de alquiler Airbn ubicada frente al mar de Puerto Rico para hacer más llevadero el confinamiento.

Cabe señalar que Bad Bunny se volvió tendencia por ser el primer cantante de música urbana en salir en la portada de la reconocida revista. Las imágenes no fueron tomadas por ningún fotógrafo profesional. La persona encargada fue nada menos que la pareja del músico.

El artista celebró su portada en la Rolling Stone con un mensaje para sus millones de seguidores en Instagram.

"Los que aun no entienden, algún día lo harán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de Rolling Stone. A mi nadie, nadie, nadie, nadie pero nadie, me puede decir que puedo o no puedo hacer, yo hago lo que me da la gana. Y desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. Gracias a todo el que creyó, a los que creen, y a los que algún día creerán".

Bad Bunny relató que durante este tiempo de encierro, hace ejercicios en un gimnasio casero de la casa rentada donde se están hospedando, intenta comer sano, y es participante de un chat grupal llamado "Mafia", que incluye al rapero Residente.

El encierro, no obstante, tampoco le ha quitado a Bad Bunny el tiempo, la creatividad ni la estrategia de seguir componiendo canciones y publicarlas en las diversas plataformas musicales. Ejemplo de ella es el tema "En casita", que lanzó una semanas después de que la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, decretara un confinamiento y cierre total de los comercios en la isla. En el videoclip aparece junto a su novia Gabriela.

Además, hace una semana Bad Bunny publicó un disco sin anunciarlo en redes llamado "Las que no iban a salir", en referencia a su penúltimo álbum "YHLQMDLG" (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana). Se trata de un álbum de 10 temas y cuentas con las colaboraciones de artistas como Don Omar, Jhay Cortez, Nicky Jam, Yandel y Zion y Lennox. Se ha posicionado entre los primeros en ventas en distintas plataformas musicales.

(Azucena Uribe)