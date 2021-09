Bad Bunny, Harry, Megan y más; Time revela su lista de los 100 más influyentes

En un mundo en el que todos tienen una opinión sobre las personas que no conocen, el duque y la duquesa demuestran compasión por las personas que no conocen. No solo opinan. Se implican en la lucha", escribe el prestigioso chef español. "Han convertido la compasión en hechos a través de su Fundación Archewell. Les han dado voz a quienes no la tienen a través de los medios; han colaborado con organizaciones sin ánimo de lucro y han corrido riesgos para ayudar a las comunidades necesitadas", puede leerse en el artículo. Además José Andrés les define como "jóvenes que han sido bendecidos por su nacimiento y talento, y enterrados por la fama". "Sería mucho más fácil disfrutar de su buena suerte y quedarse en silencio. Eso no es lo que hacen Harry y Meghan, asegura.