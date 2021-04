Bad Bunny presume su radical cambio físico para su debut en WrestleMania

Otro sueño hecho realidad. ¡Benito en Wrestlemania! ¡Aún no lo puedo creer! Tengo tanto que decir y contar, que mejor doy las gracias y ya. ¡Será un día muy especial! ¡Mañana arriesgo mi vida en el ring, pero no tenemos miedo! No se lo pueden perder por nada del mundo, escribió Bad Bunny en una publicación de Instagram donde dejó ver parte de su entrenamiento arriba del cuadrilátero.