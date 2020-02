Bárbara de Regil causa revuelo al confesar que no lee y que solo escucha audiolibros

Están divertidos; los que me hicieron me encantaron, los guardé en mi celular; pero en serio, el bullying es algo muy fuerte. En general, cuando una persona comete un error, la gente se la acaba sin pensar el daño que puede ocasionar. A veces dicen: "pero si ya saben cómo somos los mexicanos, ¿para qué se quejan?". Les contesto, sí es divertido hacer burla, pero no lo será cuando te lo hagan a ti.