Bárbara de Regil le responde a sus haters y les manda un mensaje

De nueva cuenta Bárbara de Regil se encuentra inmersa en la polémica, la influencer se hartó de las críticas y le responde a sus haters.

De acuerdo con El Heraldo, en los últimos días, Bárbara de Regil se había mantenido al margen de las críticas, sin embargo, explotó en contra de sus haters.

A través de su cuenta de TikTok, Bárbara de Regil envió un fuerte y contundente mensaje a todos aquellos que la han criticado fuertemente.

Con un tono bastante molesto, Bárbara de Regil pidió que no opinen sobre ella si no la conocen, no pueden basarse en chismes de y en memes.

No puedes opinar de alguien sino lo conoces, no puedes opinar de alguien con base en chismes o memes, las únicas personas que pueden opinar de mí serían mi familia y mis fans que realmente me conocen y que saben quién soy.

Las reacciones no se hicieron esperar, una vez más, Bárbara de Regil logró dividir opiniones, sus fieles fans han mostrado su apoyo incondicional, mientras que otros se volvieron a lanzar en su contra.

¿Qué opinas de Bárbara de Regil? Ella opina al respecto... pic.twitter.com/IizOnVOmrP — Lo + viral (@VideosVirales69) August 12, 2020

(Ann Ventura)