Bárbara de Regil se defiende y responde a las críticas: "No soy tonta"

Bárbara de Regil fue tendencia en redes sociales luego de que internautas la pusieran en el blanco de las críticas por dar consejos a personas que sufren de violencia doméstica en un Instagram Live.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Bárbara de Regil salio a defenderse de las criticas en una entrevista para el programa "Venga la Alegría", la actriz explicó que ya está acostumbrada a que sus videos se viralicen por comentarios fuera de contexto.

Yo estoy acostumbrada a hacerme tendencia por todo, tipo me gusta el negro, se hizo tendencia, me hago tendencia por la receta que dije sin carbohidratos...

La actriz que da vida a Rosario Tijeras afirmó en la entrevista que no puede seguir defendiéndose, "lo que sí puedo hacer es seguir con mi línea de amor, de felicidad, de tranquilidad y de paz".

Bárbara de Regil intentó aclarar el mal entendido y dijo que "después de una clase que doy gratis a la gente en donde quiero empoderarlas, motivarlas a que muevan el cuerpo (...) por supuesto que después entro siempre en una plática de "no te dejes", "¿cómo quieres que te traten?", "trata a la gente como quieres que te traten", por supuesto que no estoy hablando de un asaltante o de alguien que te pega".

Sino que la actriz especificó que se refería a "las peleas en el hogar. O sea a lo que yo me refiero es que, tampoco tengo que dar explicaciones porque ya me da flojera salir y no, ya, que entienda quien tiene el corazón abierto para entender".

Yo me refiero a una pelea de pareja, cuando tu papá o tu mamá te grita, es como oye, cómo quieres sentirte

Oye Bárbara de Regil, y si mejor respiras profundo y te callas? Me imagino que Ingrid Escamilla, desollada a manos de su pareja pudo evitar lo que le pasó con "respirar profundo". Cómo se ve que no tienes ni la más mínima idea de lo que es la violencia contra las mujeres. pic.twitter.com/FeLV0E3yrw — charlie peanuts (@medulasilvestre) May 31, 2020

Bárbara de Regil finalizó asegurando que es una mujer que siempre está en constante cambio y evolución:



Soy una mujer, soy un ser humano que todos los días está aprendiendo, y explicó que no es una persona tonta por haberse equivocado al compartir una receta sin carbohidratos, pero que en realidad contenía un plátano:

Si yo doy una receta de tres ingredientes en donde omito decir que tiene carbohidratos y frutas eso no me convierte en una tonta.

Para no dejar ningún cabo suelto, la actriz dejó este mensaje en sus redes sociales.

(Aline Núñez)