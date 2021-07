Bárbara de Regil se une a Caeli contra YosStop; fueron víctimas de ciberbullying

La actriz Bárbara de Regil se unió a las personas que han acusado a YosStop de bullying, y externó que ella también sufrió por su culpa luego de que Yoseline Huffman se burlara de ella en un video que compartió en su canal de Youtube donde la llamó "manipuladora" y "mentirosa".

LA SALUD DE SAMMY PÉREZ SE AGRAVA, DETECTAN LESIÓN RENAL

Recordemos que la influencer YosStop está en prisión por el delito de pornografía infantil, pero sigue dando de qué hablar, el día de ayer les informamos que la youtuber Caeli destapara que ella también fue víctima de bullying y violencia por parte de la hermana de Rayito, mostrando pruebas de todas las agresiones que vivió por culpa de YosStop.

A través de sus historias de Instagram, Bárbara de Regil externó que también fue víctima de YosStop, luego de que se viera envuelta en polémica por el nutriólogo que analizó su proteína. La protagonista de Rosario Tijeras se unió al llamado de Caeli y pidió alto al bullying.

Bárbara de Regil externó que ella también estuvo en la boca de YosStop y que entendía perfectamente a Caeli, pues también la pasó mal.

"Wow @caeliyt MI APOYO PARA TI, ¿Qué te puedo decir? Yo también estuve en su boca y también la pasé muy mal", escribió Bárbara de Regil.

El pleito entre YosStop y Bárbara de Regil

Todo comenzó cuando YosStop en un video criticó a la influencer fitness, llamándola mentirosa y además, la señaló por su participación de mención al PVEM durante la pasada veda electoral.

"Me hago la víctima porque así son en las telenovelas que he salido y por último y más importante, sigue mintiendo que no se vendió al Partido Verde. Llega a ese nivel de descaro de decir, no sí fue mi opinión sincera y honestamente. Yo me cuestionó: ¿quién chingados le cree? Es una mentirosa y está cabrón, les miente en la cara descaradamente a todos", dijo YosStop sobre Bárbara de Regil.

Además, aseguró que Bárbara de Regil la trató de chantajear con el tema de la proteína. A través de un video que compartió en su canal de YouTube, YosStop reveló que Bárbara de Regil intentó convencerla de promocionar su proteína y mostró las supuestas pruebas (mensajes y audios que le envió vía Instagram) de su breve acercamiento con la actriz.

La youtuber, acusada de posesión y difusión de pornografía infantil en caso Ainara, relató que ella primero intentó contactar a la Regil para mandarle un kit de su marca; sin embargo, la colaboración no se concretó debido a que el servicio no era a domicilio, como deseaba la actriz.

"Ella me buscó en noviembre de 2019 y me puso: 'Quiero decirte que por alguna razón vi un video tuyo en YouTube, Wow. Fregona y me encantó. Tu voz, tu actitud y todo, Que pena tu vida', así se llamaba el video, Le puse: 'Hola, gracias. Luego hay que hacer algo'", compartió junto a las capturas de los mensajes.

ADRIANA LAVAT DEMANDA A RAFA MÁRQUEZ: "ME TRATÓ DE AMEDRENTAR"

Meses después, en septiembre de 2020, Bárbara de Regil volvió a ponerse en contacto con ella a través de Instagram, donde le preguntó si tomaba proteína y le pidió que aceptara su producto.

"Por favor te suplico déjame mandarte la mía es 100% origen vegetal. No tiene nada sintético, nada. El sabor es un sabor natural no artificial", fue el mensaje que le mandó Regil a YosStop.

(Azucena Uribe)