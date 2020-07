Bárbara Mori rompe el silencio, habla de su separación de Sergio Mayer

La actriz Bárbara Mori es una de las más guapas dentro de la industria del entretenimiento en México, pese a que es muy querida poco se sabe de las razones que la llevaron a divorciarse de Sergio Mayer cuando aún eran muy jóvenes y a poco tiempo de haberse convertido en padres.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Bárbara Mori durante una entrevista con su amiga, Mariana Vega aseguró que vivió bajo las órdenes de Sergio Mayer cuando eran esposos, además de que era muy infeliz.

Durante un Live en instagram las actrices hablaron de la vida de Bárbara Mori, pero una de las revelaciones que sorprendió a sus fans al asegurar que en 1997, cuando vivían como matrimonio, ella era "súper infeliz", pero cuando se separó del hoy diputado, las cosas para Mori mejoraron.

"Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo porque yo vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna manera".

Bárbara incluso dejó entrever que Sergio Mayer le hizo daño, pero ella lo permitió, pues en su infancia vivió el rechazo de su mamá y tuvo una relación compleja con su papá.

"Yo me miraba al espejo y sentía que no servía para nada. Me sentía absolutamente desvalorizada".

Bárbara Mori también aseguró que en un principio, pese a que era infeliz, no quería separarse de su esposo por su hijo, y es que no deseaba que viviera el trauma que puede suponer una separación.

"Yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví: la separación de sus papás. Hasta que me di cuenta de que yo ahí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien".

Fue esa fortaleza que halló en ella misma que le dio ánimo de seguir adelante y tomar la decisión de separarse de Sergio Mayer.

"Yo no sabía que era tan fuerte. Fue como de: Sí, soy fuerte, sí puedo, sí puedo sacar a mi hijo adelante, sí puedo sacar mi vida, sí puedo yo manejar mis contratos, porque él era mi manager y manejaba todo, sí puedo yo pagar mi renta... Entonces creo que fue un superdespertar para mí".

