Beatriz Pasquel, madrastra de Frida, exhibió las mentiras de Alejandra Guzmán

Beatriz Pasquel, madrastra de Frida Sofía y actual esposa de Pablo Moctezuma, desmintió con pruebas a Alejandra Guzmán, quien ayer en entrevista con Adela Micha, aseguró que desde hace 29 años no veía al padre de su hija; además lo acusó de haberla golpeado.

Ante este panorama, Pasquel usó sus redes sociales para demostrar que la rockera miente. Con varias pruebas y sin mayor palabra lo dejó constatado, para finalmente refrendarle su apoyo a Frida Sofía.

Fue a través de sus historias de Instagram en donde Beatriz, mostró de una forma muy sutil cómo es mentira que Alejandra Guzmán no veía al padre de Frida Sofía desde hace 29 años.

En una publicación de varias imágenes, Beatriz Pasquel mostró cómo Alejandra Guzmán convivió con su marido Pablo Moctezuma a lo largo de la infancia de Frida Sofía.

En éstas también se ve a la rockera conviviendo con el padre de su hija Frida Sofía y junto a ella, Beatriz Pasquel. Mientras que en otras postales aparece Frida junto a su hermana Natasha, así como con su padre Pablo Moctezuma.

Asimismo, en la publicación aparecen juntos, varias veces, Pablo Moctezuma, Frida Sofía y Alejandra Guzmán, Beatriz Pasquel, Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

"Ale y Emi en mi casa de Acapulco"; "Ale, Frida y Pablo"; "Hello"; "Cumple de Natasha en nuestra casa"; "Celebraciones", se lee sobre las imágenes de prueba que presentó Beatriz Pasquel.

Finalmente, después de todas las pruebas expuestas por Beatriz Pasquel, la madrastra de Frida Sofía, le reiteró su apoyo incondicional con una imagen juntas y la frase: "contigo siempre".

¿ALEJANDRA GUZMÁN MINTIÓ EN ENTREVISTA CON ADELA MICHA?

En entrevista con Adela Micha, Alejandra Guzmán volvió a darle la espalda a Frida Sofía. Dijo que la joven mentía sobre el abuso sexual que dijo haber sufrido por parte de su abuelo, Enrique Guzmán.

Externó que Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, estuvo ausente por años y que llevaba 29 años sin verlo. Más tarde, en entrevista con "De Primera Mano", Pablo contó que, contrario a lo que dijo Alejandra que no se han visto en 29 años, sí se han frecuentado:

"Esta mujer realmente ya está mal, está fuera de la realidad. Digo, la fui a ver al hospital la última vez. Y durante 20 años ha ido a Nueva York con nosotros, se quedó en mi casa en Acapulco con un novio que era mi cadenero".





Además, Moctezuma hizo una revelación que sorprendió a Gustavo Adolfo: "A mí Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da: me contó que fue abusada, que fue abusada sexualmente por alguien en su familia. A mí no me platicaron, esto no es chisme".

(Imelda Téllez)