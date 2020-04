Belinda causa furor en redes por aparecer en video junto a Jared Leto

La actriz Belinda sorprendió a sus seguidores de redes sociales pues el día de ayer mediante su cuenta oficial de Instagram realizó un en vivo donde se le pudo ver con el actor de Hollywood, Jared Leto.

De acuerdo a Infobae, ayer Jared Leto realizó una transmisión en su cuenta en la red social y en un momento del live, Belinda se unió, lo que no pasó desapercibido para los seguidores de la cantante.

Durante su transmisión, Belinda incluso logró que Jared dijera en español la frase "¡Viva México... cabron*s!".

Cabe señalar que estos personajes se volvieron tendencia en Twitter y también fue comentado en medios de comunicación y programas de entretenimiento.

¿Por qué Belinda estaba en una transmisión junto a Jared Leto? ¿Qué tipo de relación sostienen ambos famosos?, fueron algunas dudas surgidas a raíz de este extraordinario encuentro.

Belinda se dio el tiempo y respondió a esas interrogantes en el programa "Ventaneando".

Cuando Daniel Bisogno le comentó que por lo visto en la transmisión ella y Leto son amigos, Belinda detalló:

"Desde hace muchos años, hace más de ocho años nos llevamos muy bien y siempre me está compartiendo lo que hace".

Jesucristo se le apareció a Belinda, y ella solo le enseñó a decir VIVA MÉXICO CABRONES, estamos salvados o condenados? X2 pic.twitter.com/YozWBPzlFw — Ángel Says (@MAgne07) March 31, 2020

Sobre la razón para hacer un live, la intérprete expresó: "Hablamos de que sería un buen momento para unirnos y darle ánimo a la gente".

Belinda recordó que Jared no estaba enterado de lo que ocurría en el mundo con la pandemia de coronavirus porque "estuvo en un retiro sin hablar y justo cuando sale le dieron la noticia".

La cantante dejó ver que su relación con Leto es muy cercana porque siempre la está regañando y ante la pandemia le pidió que no salga de casa y cuide a su familia.

"Siempre me regaña porque sabe que no siempre me quedo en mi casa todo el tiempo. Conoce a mi papá, conoce a mi abuela...siempre me está mandado noticias de México".

.@belindapop cuenta cómo está pasando su aislamiento en México #Ventaneando

Comentó además que el actor le dijo que en breve la situación estará más complicada en México respecto de la pandemia.

Finalmente, sobre el tema de Jared, la cantante aseguró que le tiene mucho cariño.

Es un gran amigo, lo quiero mucho y nos llevamos muy bien

