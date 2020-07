Belinda deslumbra en "La Voz México" y la critican en "Ventaneando"

Linet Puente criticó a Belinda en "Ventaneando": "Se debería mantener relajada... ya no tiene la carrera de antes"" (FOTO TOMAD DE INSTAGRAM)

Belinda deslumbró al público de "La Voz México" con su glamouroso look de cristales, la couch ha cautivado en cada emisión del reality show con su buen gusto de la moda, pero en esta último no se salvó de las críticas de "Ventaneando".

De acuerdo con Grupo Fórmula, haciendo a un lado el tema del despampanante look de Belinda, en "Ventaneando" mencionaron un faceta más humana de la cantante en esta última emisión de "La Voz México. La couch llegó a las lágrimas al momento de decidir entre dos concursantes a quien se quedaría en su equipo.

Belinda ha mostrado en este programa una cara totalmente distinta, mucho más cercana con el público, mucho más humana, dijo Daniel Bisogno.

Pero la conductora Linet Puente no pudo evitar agregar al comentario de Bisogno que una vez que se acaba el programa los couch "pierden" ese lado emocional y humano.

Pero nada más se acaba y, ay, de pronto la perdemos... Pero así se debería mantener, relajada, buena onda, sin poses, opinó Puente.

La conductora explicó que Belinda debería conservar su actitud "relajada" que muestras en el reality show de TV Azteca, pues considera que así simpatizará más con el público y podrá conservar su popularidad.

Entre más posado seas menos conectas con la gente, yo creo que hoy por hoy Belinda se tiene que relajar muchísimo más en su vida cotidiana porque ya hoy no tiene la carrera que tenía antes; entonces yo sí creo que si quiere retomar o crecer de una manera distinta se tiene que mantener así como está ahorita, relajada, dijo.

Yo creo que es demasiado talentosa Belinda, que puede seguirnos dando mucho más, brincar a una etapa mucho más madura pero que se quede como está en el programa.

Los demás conductores del programa de Pati Chapoy no coincidieron con la opinión de Linet Puente. Pedro Sola recordó que Belinda sigue teniendo una fuerte presencia en le mundo del espectáculo y recordó su reciente participación en el teatro musical con la obra "Hoy No Me Puedo Levantar", que protagonizó junto a Yahir.

(Aline Núñez)