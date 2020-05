Belinda está de luto, comparte "profundo dolor" con sus fans

La cantante Belinda reveló que está de luto pues falleció de su tío Pepe, quien vivía en una casa de asistencia en España, uno de los países más afectados por el letal avance del coronavirus.

De acuerdo a Infobae, mediante una historia de Instagram Bella dio a conocer la triste noticia en donde dedicó unas emotivas palabras a uno de los integrantes de su familia que "más ha amado" en su vida.

"Acaba de irse al cielo una de las personas que más he amado en mi vida... mi tío Pepe, mi compañero de risas y de complicidad", escribió en su red social.

"Voy a extrañar tu mal genio, tus bromas, tu sentido del humor, cuando bailábamos salsa en las madrugadas, cuando jugábamos con tu tirachinas (resortera), cuando te obligaba a que me abrazaras porque nunca fuiste el más cariñoso. ¡Nunca voy a olvidar cada momento a tu lado!", precisó la joven de 30 años que hace unos días estrenó su más reciente sencillo titulado, Flamenkito.

"Siento un profundo dolor... estar tan lejos de ti. Te amo y te llevaré siempre en mi corazón, que en paz descanses y me cuides desde el cielo", concluyó la también actriz su mensaje.

Belinda también compartió un video del tipo de convivencia que tenía al lado de su tío Pepe.

En la grabación la intérprete cuestiona a su familiar, quien de momentos se desespera porque sólo debe responder "Belinda".

"Me voy a levantar y me voy a ir... andando a mi casa", respondió el tío Pepe ante las constantes interrogantes de su sobrina.

"Joder, será posible. Déjame tranquilo", reiteró el adulto mayor para exigirle a Belinda que acabara con sus acercamientos.

La cantante no dio más detalles sobre el deceso, pero fue a finales de marzo cuando externó su preocupación por su familia, pero en especial por el estado de salud del tío Pepe, quien se encontraba en un asilo y podría haber sido diagnosticado con coronavirus.

"Estoy preocupada, no solamente por mi abuela, mi papá, por mi tío Pepe que también está en una casa de asistencia con otros viejitos y hoy nos informaron que a lo mejor tiene coronavirus y es un viejito de 87 años", mencionó en aquella ocasión.

La cantante nacida en España, uno de los países más afectados por el covid-19, también mostró su temor ante la posibilidad de que su abuela, de más de 80 años y padece de enfisema pulmonar, se contagiara de la enfermedad surgida a finales del año pasado en Wuhan, China.

Criticó a quienes durante esta pandemia no dejan de salir a las calles, compartir recetas de cocina, chistes y videos de TikTok.

"No es una broma esto, se están muriendo miles de personas diario y nosotros estamos subiendo cosas de risa y bromas... a mí no me da risa, no me hace gracia, no me nutre el contenido de lo que hay en este momento", agregó.

"No podemos estar presumiendo recetas de cocina todos los días a personas que quizás no tienen qué comer. Hay que ser más conscientes. Ver qué vamos a hacer para ayudar a los demás, cómo vamos a continuar con nuestras vidas", dijo.

La cantante también reflexionó sobre el origen de la pandemia y del problema que significa la llegada del coronavirus a México, donde no existe la misma infraestructura de atención que en otros países.

"Usa tapabocas, ponte guantes... Hagan caso, quédense en sus casas, por favor; pensemos y oremos por todas las personas que están a punto de perder la vida... Ojalá que todos podamos salir adelante juntos", recomendó la joven.

(Azucena Uribe)