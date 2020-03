Belinda muestra su miedo por las muertes del coronavirus en el mundo

La cantante Belinda utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en redes sociales, donde reveló que uno de sus tíos podría tener Coronavirus y pidió a sus seguidores que se tomen en serio la pandemia.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Belinda detalló cómo es que su familia está pasando la cuarentena en Madrid.

"En Madrid son 8 horas más, más o menos y tuve una plática con mi mamá. Estaba muy asustada. Todos los días la situación en España es cada vez peor. Hay miles de muertos, miles. Y mi abuelita tiene 87 años, tiene enfisema pulmonar entre otras enfermedades, obviamente por la edad porque ha fumado toda su vida. La verdad es que yo nunca había estado tan preocupada en mi vida. No solamente por mi abuela, mi papá, mi tío Pepe que también está en una casa de asistencia con otros viejitos y hoy nos informaron que a lo mejor tiene COVID-19 y tiene 87 años. No solamente estoy preocupada por ellos, sino por todos, por la humanidad, por todo el mundo", dijo la intérprete en sus Stories de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram ???? Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 3 Dic, 2019 a las 7:02 PST

La cantante Belinda aprovechó para criticar a quienes sólo suben videos "de risa" durante la cuarentena de covid-19.

"Me parece que no es momento de pensar todo el día en ejercicio, comida, recetas o bailes de Tik Tok o bromas del COVID-19. No estamos siendo conscientes. Lo que está pasando en el mundo no es una broma. Se están muriendo miles de personas en el mundo y nosotros estamos subiendo cosas de risa y de broma y de juegos. A mí no me hace gracia: por eso no me conecto casi en redes sociales. [...] Hay que nutrirnos mentalmente, espiritualmente, de cosas que nos nutran más; hay que reflexionar y ser más conscientes. Ver qué vamos a hacer para ayudar a los demás", pidió Belinda.

"México va a estar peor": Belinda sobre Coronavirus

Asustada porque su familia está en España, la cantante afirmó que en nuestro país podría haber más decesos por COVID-19 que en Europa.

Seguramente en México va a estar peor (la crisis por COVID-19). Ojalá que no, pero seguramente sí. Y además nosotros no tenemos la infraestructura, el personal, los equipos, los médicos. No tenemos ni la mitad de lo que tienen otros países. ¿Cómo le vamos a hacer?", puntualizó la intérprete de Luz sin gravedad.

Belinda critica a quienes hacen videos de bromas en la cuarentena de coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/WqguTV4lj0 — Pau Watanabe (@WatanabePau) March 30, 2020

(Azucena Uribe)