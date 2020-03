Belinda presume su relación con Yahir: "Tenemos mucha química"

El rumor sobre un supuesto romance entre Belinda y Yahir ha tomado fuerza desde que se anunció que protagonizarían el musical "Hoy no me puedo levantar", la famosa cantante rompió el silencio y dio detalles de su relación con el ex académico.

De acuerdo con Tribuna, Belinda confesó en una entrevista con Rene Franco cómo es su relación con Yahir, pues desde que coincidieron en "La Voz... México" como couches, se han llevado muy bien.

Es un tipazo. Estoy feliz de estar con él. Tenemos muchísima química, explicó la cantante.

De igual manera, Belinda destacó que la química entre ambos nació desde que coincidieron como coaches dentro de La Voz México, programa que se transmitió en TV Azteca.



Tenemos mucha química, trabajamos juntos en La Voz. Y, bueno, pues es un hombrezote, ni modo de que no tenga química, describió la artista.

A pesar de que Belinda presume que tiene una excelente relación con Yahir, en su más reciente encuentro con la prensa dejó en claro que no necesita de la compañía de un hombre para poder ser feliz en la vida.



(Aline Núñez)