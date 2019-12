Belinda rompe el silencio, revela qué hay detrás de los mensaje de Babo de "Cartel de Santa" ¿Quiere ser su novia?

El día de ayer el canal del youtuber Escorpión Dorado estrenó su nuevo video de la famosa sección Peluche en el Estuche al volante con Belinda como invitada.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Belinda es una de las invitadas más esperadas del canal de YouTub, pues el Escorpión Dorado suele realizar las preguntas más incomodas y sus invitados siempre le responden.

Cabe señalar que en uno de los video más divertidos del cana y que Belinda sorprendió a propios y extraños al cantar a todo pulmón "Todas mueren por mí" del Cartel de Santa.

Es bien sabido por todos que Babo, vocalista de "Cartel de Santa" siente gran atracción por la Belinda y en repetidas ocasiones manda atrevidos mensajes para la cantante.

No obstante, cuando Escorpión Dorado le preguntó a Belinda si ella quiere conocer a Babo, la famosa respondió con el humor que le caracteriza:

Escorpión Dorado: ¿Que Babo te quiere tronar tus huesitos?

Belinda: ¿Quién dijo?

ED: Se la pasa poniendo de cosas y tú no lo pelas.

B: No, porque me gusta su música.

ED: También tiene su corazoncito.

B: No, pues no lo conozco, la verdad no lo conozco en persona.

ED: ¿Quisieras conocerlo?

B: No, me cae muy bien

ED: ¿En la intimidad?

B: Tampoco. ¡Que no quiero con nadieeeee!

