Belinda y Lupillo podrían reencontrarse en "La Voz...México"

Al parecer la reanudación de las grabaciones no fue del agrado del coach Ricardo Montaner por lo que podrían estar buscando otro coach (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El día de ayer TV Azteca causó revuelo luego de revelar que ya estaría preparando las grabaciones de la nueva edición de "La Voz" pese a la pandemia de coronavirus, pero usuarios de redes sociales se mostraron atentos a la noticia pues podrían reencontrarse Belinda y Lupillo Rivera.

De acuerdo a Tribuna, al parecer la reanudación de las grabaciones no fue del agrado del coach Ricardo Montaner, quien aseguró que no le importa ser demandado por la televisora, pero no pondrá su vida en riesgo.

TE PODRÍA INTERESAR: BASURA, RATAS Y OTRAS DEPLORABLES CONDICIONES EN CASA DE SILVIA PINAL

Sin embargo, quien no estaría en desacuerdo para volver sería el cantante Lupillo Rivera, pues aunque no está contemplado para esta segunda edición del show, la ausencia de Montaner abriría la posibilidad de su regreso.

Según fuentes cercanas, a la producción de "La Voz", estos momentos TV Azteca estaría en búsqueda de un juez que reemplace al argentino, ya que el resto de las sillas están ocupadas por Cristian Nodal, María José y Belinda.

Y es esta última quien no estaría muy contenta con el retorno de Lupillo Rivera, pues como bien se sabe, ambos mantuvieron una supuesta relación amorosa a escondidas, hecho que incomoda a la joven española a tal punto de amenazar con dejar su puesto si él vuelve.

TE PODRÍA INTERESAR: BELINDA IMPACTA AL PUBLICAR SENSUAL FOTO EN LENCERÍA ROJA

Por su parte, se rumora que el hermano de Jenni Rivera está más que contento por la posibilidad de reencontrarse con su "amor platónico" y ver si hay algo que se pueda rescatar del fallido amorío.

(Azucena Uribe)