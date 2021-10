Bella de la Vega presume su éxito en OnlyFans; gana 80 mil pesos al mes

Una de las concursantes más polémicas del reality de "Survivor México" sin duda es Bella de la Vega, quien no ha dejado de aparecer en entrevistas y recientemente reveló que abrió su cuenta en OnlyFans para compartir "fotos sexys", mismo que ha tenido mucho éxito.

BRITNEY SPEARS CELEBRA SU LIBERTAD CON FOTOS DESNUDA, AFIRMAN QUE USÓ PHOTOSHOP

La bailarina Bella de la Vega presumió en una entrevista con el programa "De primera mano" que ganaba 80 mil pesos al mes en su cuenta de OnlyFans.

"Yo soy muy trabajadora y siempre voy buscando por dónde salir adelante. Estudié administración y siempre he sido muy buena para ser emprendedora, entonces empecé con lo de mi página de OnlyFans; siempre he hecho modelaje, entonces estoy acostumbrada a posar y a proyectar algo", contó la famosa.

Asimismo, De la Vega aseguró que en la plataforma "me ha ido bien, estoy muy contenta. No hago cosas como algunas chicas que lo hacen muy explícito y todo eso. Yo soy muy de guardar la compostura, soy una persona que tiene respeto por mí misma y por los que quiero, por mi familia. Me la llevo tranquila, pero sí son fotos sexys, fotos bonitas y a los fans les han gustado".

Luego, Bella confirmó el rumor de que con su OnlyFans ganaba 80 mil pesos al mes: "Sí, porque a veces es más porque tienes más fans. A veces tienes menos porque ya no se suscriben, se les olvida y le mandas un recordatorio para que se vuelvan a suscribir. Le vas dando un seguimiento, pero casi siempre nos va bien gracias a Dios".

EMINEM, KENDRICK LAMAR Y MÁS, EN EL SHOWN DEL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL LVI

"Mi pregunta es: ¿por qué critican? ¿En qué les afecta o los que critican en qué te ayudan para salir adelante? ¿Con qué derecho se siente la gente de criticar? Nadie viene a tocar a tu puerta y decir '¿Necesitas algo?', lo único que es fácil es criticar, pero a mí me da lo mismo, se me resbala", concluyó respecto a las críticas que ha recibido por sumarse a esta plataforma.

(Azucena Uribe)